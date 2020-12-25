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НАСА прокомментировало заявление Рогозина о санкциях США

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Источник изображения: Фото: Joel Kowsky / Reuters

НАСА одновременно поддерживает сотрудничество с Россией и позицию США по экспортному контролю, заявили ТАСС в космическом агентстве Соединенных Штатов в ответ на просьбу прокомментировать заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, касающееся введения рестрикций в отношении некоторых предприятий госкорпорации.

«НАСА поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях», — сообщили в американском космическом ведомстве.

Там же добавили, что НАСА и Минторговли США продолжат «поддерживать гражданское космическое сотрудничество», в частности деятельность, связанную с функционированием Международной космической станции (МКС), проходящую «в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал санкции, введенные США против некоторых предприятий госкорпорации, в частности самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», производящего средние ракеты «Союз-2», при помощи которых пилотируемые космические корабли «Союз МС» доставляются к МКС. «Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — заявлял Рогозин. Менеджер назвал введенные США рестрикции глупыми и незаконными и призвал отменить их.

В том же месяце редактор ArsTechnica Эрик Бергер обратил внимание на «нездоровую фиксацию» Рогозина на SpaceX, причиной которой, по мнению журналиста, могли стать успехи данной американской компании.

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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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