Первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард" будет укомплектован к концу 2021 года

Как сообщило 23 декабря 2020 года информационное агентство ТАСС, первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард", заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в Оренбургской области, будет доведен до полного состава (шесть шахтных пусковых установок) в конце 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Баллистическая ракета ракетного комплекса 15П771 "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением в экспозиции Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 2020 год (с) кадр из видео телеканала "Звезда"

"В составе первого полка Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к концу следующего года будет шесть шахтных пусковых установок. Таким образом, он будет доведен до штатного состава", - сказал собеседник агентства.

В понедельник 21 декабря на заседании расширенной коллегии военного ведомства Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о продолжении перевооружения этого полка на комплексы с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". Согласно подготовленному Министерством обороны Российской Федерации сборнику "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемуся в распоряжении ТАСС, к концу декабря на боевом дежурстве будут находиться четыре ракетных комплекса "Авангард".

Согласно материалам сборника, на сегодняшний день проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с этими гиперзвуковыми блоками.

Ранее источник ТАСС сообщил, что очередные две ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" могут заступить на боевое дежурство в одном из полков Ясненского соединения РВСН ориентировочно 25 декабря.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 28 чисел Маха, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о нем сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

Со стороны bmpd напомним, что ракетным комплексом 15П771 "Авангард", включающим межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ, оснащенную планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком "Авангард", оснащается ракетный полк (предположительно, 621-й), входящий в состав 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения в Ясном (Домбаровский, Оренбургская область).

27 декабря 2019 года в полку были поставлены на боевое дежурство первык два ракетных комплекса 15П771 "Авангард" с ракетами УР-100Н УТТХ, размещенные в шахтных пусковых установках баллистических ракет Р-36М2. В последующем количество развернутых комплексов в составе полка должно быть доведено до штатных шести - теперь сообщено, что это произойдет к концу 2021 года.

Известно, что действующая Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предусматривает развертывание в составе 13-й ракетной дивизии до 2027 года двух ракетных полков с комплексами "Авангард" (суммарно 12 развернутых ракет УР-100Н УТТХ).

Предположительно, боевым снаряжением "Авангард" оснащаются (как для испытательных запусков, так и для начатого строевого развертывания) ракеты УР-100Н УТТХ из числа 30 ракет этого типа, полученных российской стороной в 2002-2004 годах с хранения на Украине и до последнего времени находившиеся на хранении в России.

Видео Министерства обороны России: