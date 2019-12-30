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Ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» поставлен на боевое дежурство

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Выступая на состоявшемся 27 декабря 2019 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации итоговом тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергея Шойгу заявил:

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооружённых Сил".

Планирующий гиперзвуковой крылатый боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард". Достоверность изображения неизвестна (с) кадр из репортажа телеканала "Россия-1"

Со стороны bmpd напомним, что ранее конец 2019 года был объявлен директивным сроком постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100Н УТТХ, оснащенными планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком "Авангард". Ракетный полк входит в состав 13-я ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения в Ясном (Домбаровский, Оренбургская область).

Сообщалось, что на конец 2019 года в полку будут поставлены на боевое дежурство первых два ракетных комплекса "Авангард" с ракетами УР-100Н УТТХ, размещенных в шахтных пусковых установках баллистических ракет Р-36М2. В последующем количество развернутых комплексов в составе полка должно быть доведено до штатных шести.

Известно, что действующая Государственная программа вооружения на 2018-2017 годы предусматривает развертывание в составе 13-й ракетной дивизии до 2027 года двух ракетных полков с комплексами "Авангард" (суммарно 12 развернутых ракет УР-100Н УТТХ).

Предположительно, боевым снаряжением "Авангард" оснащаются (как для испытательных запусков, так и для начатого строевого развертывания) ракеты УР-100Н УТТХ из числа 30 ракет этого типа, полученных российской стороной в 2002-2004 годах с хранения на Украине и до последнего времени находившиеся на хранении в России.

(с) Министерство обороны России

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Авангард РК
РС-18
РС-20Б
РС-20В
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