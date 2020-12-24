Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году

Согласно подготовленному Минобороны сборнику "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", к концу декабря на боевом дежурстве будут находиться четыре ракетных комплекса "Авангард"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард", заступивший на боевое дежурство в конце 2019 года в Оренбургской области, будет доведен до полного состава (шесть шахтных пусковых установок) в конце 2021 года. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В составе первого полка Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к концу следующего года будет шесть шахтных пусковых установок. Таким образом, он будет доведен до штатного состава", - сказал собеседник агентства.

В понедельник на заседании расширенной коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о продолжении перевооружения этого полка на комплексы с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард". Согласно подготовленному Минобороны РФ сборнику "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", имеющемуся в распоряжении ТАСС, к концу декабря на боевом дежурстве будут находиться четыре ракетных комплекса "Авангард".

Согласно материалам сборника, на сегодняшний день проведено пять успешных пусков межконтинентальной баллистической ракеты с этими гиперзвуковыми блоками.

Ранее источник ТАСС сообщил, что очередные две ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" могут заступить на боевое дежурство в одном из полков Ясненского соединения РВСН ориентировочно 25 декабря.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 28 чисел Маха, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о нем сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.