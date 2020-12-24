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В США рассказали о злости Рогозина из-за американских санкций

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин очень сильно разозлился из-за санкций, введенных США против самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», производящего ракеты «Союз-2», на которых пилотируемые корабли «Союз МС» запускаются к Международной космической станции (МКС). Таким мнением поделился редактор ArsTechnica Эрик Бергер.

«Российский космический шеф очень злится из-за последних ограничений США», — пишет журналист.

По его мнению, в соответствующем комментарии, касающемся санкций, Рогозин допускает, что у космических кораблей Crew Dragon американской компании SpaceX могут быть проблемы.

Читатели ArsTechnica в комментариях под заметкой Бергера в целом согласились с позицией Рогозина, однако отметили, что упоминание батута российским менеджером в 2020 году было излишним. «Он прав. Отказ от текущего резервного плана сейчас — плохая идея», — подчеркнул пользователь Lonyo.

Ранее в декабре гендиректор «Роскосмоса» прокомментировал санкции, введенные США против некоторых предприятий госкорпорации. «Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш "батут" порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — заявлял Рогозин.

В том же месяце Бергер обратил внимание на «нездоровую фиксацию» Рогозина на SpaceX, причиной которой, по мнению журналиста, могли стать успехи американской компании.

30 мая состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с Crew Dragon к МКС. На борту американского космического корабля находились астронавты Даглас Херли и Боб Бенкен. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор и до 30 мая для доставки астронавтов на МКС американцы пользовались исключительно российскими «Союзами».

В мае 2019 года «Интерфакс», ссылаясь на Федеральный реестр США, сообщил, что Министерство обороны США включило Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года.

С 1 января по 18 декабря «Роскосмос» провел 16 пусков ракет космического назначения. Из них 14 стартов обеспечены средними носителями «Союз-2» самарского РКЦ «Прогресс» и два — тяжелыми ракетами московского Центра Хруничева («Протон-М» и «Ангара-А5»). Ракеты «Союз-2» запускаются с четырех космодромов трех стран на двух материках планеты.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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