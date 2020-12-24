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Ту-95МС поуправлял БПЛА-приманкой

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Источник изображения: Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Один из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершил совместный полет с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Недавно прошли летные испытания, в ходе которых производилась отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником, то есть отрабатывалось управление дроном с борта самолета», — заявил собеседник.

По его словам, проведение данного теста потребовало дооснащения строевого Ту-95МС специальной аппаратурой. Собеседник добавил, что в перспективе подобное взаимодействие ракетоносца и беспилотника может пригодиться для разведки местоположения перемещающихся целей, а также в качестве воздушной приманки для авиации и сил противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu заявлялось, что российские (советские) стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и Ту-160М по своим возможностям отстают от современного оружия США, в частности, стелс-самолета B-2 Spirit.

Тогда же заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) страны до конца 2027 года.

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США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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