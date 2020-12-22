Шойгу заявил об увлечении объема подачи воды в Крыму с марта 2021 года

Объем подачи воды в Крыму увеличится с 1 марта 2021 года на 50 тыс. кубометров. Об этом в понедельник, 21 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«С 1 марта следующего года объем ежесуточной подачи воды еще увеличится на 50 тыс. кубометров за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры», ― сообщил он на годовой коллегии военного ведомства.

Как рассказал глава Минобороны, уже построены и полгода как введены в эксплуатацию 819 км полевого магистрального трубопровода, чтобы снабжать водой Симферополь и центральную часть региона.

Кроме того, Шойгу отметил, что в текущем году было завершено строительство водовода и гидротехнических сооружений для Севастополя, которые позволяют ежесуточно подавать 15 тыс. кубометров воды.

Ранее, 19 декабря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что воду из Кадыковского карьера начали подавать в систему водоснабжения города. По его словам, это позволит избежать ограничений подачи воды.

В тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в севастопольском регионе обнаружили новые подземные источники воды.

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что запасов пресной воды в Крыму достаточно. Глава государства указал на наличие плана по восстановлению водоснабжения в республике и выделение средств на решение проблемы. При этом он добавил, что под Азовским морем могут быть большие запасы пресной воды.

Проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.