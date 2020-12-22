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ТАСС

Два полка РВСН в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс"

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Как отметил командующий Ракетных войск стратегического назначения, по итогам 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН доведена до 81%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования. Об этом заявил в понедельник журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"В 2021 году планируем перевооружить очередной полк Барнаульского ракетного соединения на ракетные комплексы "Ярс" мобильного базирования, начнем переоснащение очередного полка Козельского ракетного соединения на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжим перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард", - уточнил он.

Командующий напомнил, что "в этом году перевооружены два полка Барнаульского ракетного соединения на комплекс "Ярс" мобильного базирования, завершено перевооружение ракетного полка в Козельском ракетном соединении на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард".

По его словам, по итогам 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН доведена до 81%, "группировке РВСН будут приданы новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания".

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