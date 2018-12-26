"Кинжал" станет острее

В войска поступят новые образцы высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов

Современная международная обстановка характеризуется нарастанием конфликтного потенциала в отношениях между основными центрами силы.

Распространяются кризисные явления в мировой экономике, обостряется борьба за энергетические, водные, продовольственные и другие ресурсы. Растут масштабы международного терроризма и радикального экстремизма. Один из основных деструктивных факторов – деятельность США, направленная на удержание доминирования, исключение других стран из конкурентной борьбы. В ответ на якобы усиливающуюся угрозу со стороны России наращивается военное присутствие НАТО у наших границ. В восточноевропейских государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного задействования, строятся элементы ПРО, подготовлены передовые аэродромы. Совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества.

Наш ответ Пентагону

В этих условиях мы принимаем все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. Но не увеличиваем численность ВС и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений. Финансирование российских Вооруженных Сил в последние годы остается на уровне 50 миллиардов долларов и имеет тенденцию к снижению. Для сравнения: военный бюджет США больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 миллиардов долларов. Это превышает военные расходы всех остальных стран мира.

“Военный бюджет США больше российского почти в 14 раз. На 2019 год он составляет более 716 миллиардов долларов”

Наряду с оказанием помощи Сирийской Арабской Республике наши Вооруженные Силы в 2018 году решали плановые задачи по повышению боевого потенциала. Основные усилия сосредоточивались на поддержании высокого уровня боеготовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивании эшелонированной системы воздушно-космической обороны, совершенствовании системы управления.

Продолжено перевооружение наземных СЯС на современные ракетные комплексы "Ярс", оснащенные высокоэффективными средствами преодоления ПРО. Промышленность приступила к серийному производству комплекса "Авангард" с ракетой, оснащенной планирующим крылатым блоком. Для замены РК "Воевода", самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил России, создается комплекс с тяжелой МБР "Сармат". В этом году успешно проведены бросковые испытания ракеты.

В морских СЯС обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения. Они осуществляют периодическое патрулирование, в том числе подо льдами Арктики. Дальнейшее развитие морских СЯС предусматривает строительство подводных лодок типа "Борей-А", оснащенных баллистическими ракетами со средствами преодоления ПРО.

Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживался за счет модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, оснащения их более мощными двигателями и современным бортовым оборудованием, расширения номенклатуры средств поражения.

Планомерно развивается воздушно-космическая оборона страны. Повышение возможностей по обнаружению атакующих баллистических ракет осуществляется путем наращивания космического и наземного эшелонов системы предупреждения о ракетном нападении.

Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль наших границ. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий. Увеличены возможности системы разведки и контроля воздушного пространства на Западном и Южном театрах.

vpk-news.ru

Авиационные соединения и воинские части в этом году получили свыше 140 современных летательных аппаратов. Совершенствуется боевое применение высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные ЗРС С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. В настоящее время на боевом дежурстве стоят уже более 20 полков, оснащенных этими комплексами.

Приоритетным направлением остается и развитие сил общего назначения. Особое внимание уделяется повышению ударных возможностей, маневренности и автономности боевых соединений. Это достигается прежде всего за счет переоснащения войск. В этом году Сухопутные войска и ВДВ получили более трех тысяч новых и модернизированных образцов вооружения.

В состав ВМФ приняты фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и БДК "Иван Грен". По итогам года ожидается поступление еще 13 кораблей и боевых катеров. Продолжаются поставки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", вооруженных ПКР "Уран" и "Оникс".

Один из приоритетов развития Сил общего назначения – совершенствование средств РЭБ, системы управления войсками и оружием. За год достигнуты значительные результаты по этим направлениям.

В целом гособоронзаказ текущего года позволил комплектно оснастить более 30 соединений и воинских частей. Доля современного вооружения в войсках составила 61,5 процента. К концу 2020-го этот показатель будет доведен до 70 процентов.

При реализации новой ГПВ будет продолжено оснащение стратегических ядерных и неядерных сил, Войск ВКО, подразделений разведки, управления и РЭБ перспективными вооружениями. В войска поступят новые образцы высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов.

Продолжена работа по поддержанию укомплектованности войск личным составом на уровне 95–100 процентов. Численность военнослужащих, проходящих службу по контракту, доведена до 384 тысяч. Это привело к заметному качественному росту боевых возможностей подразделений. Переход к новой системе комплектования военнослужащими по контракту общевойсковых соединений, а также соединений морской пехоты и ВДВ позволил иметь в их составе необходимое количество батальонных тактических групп, готовых немедленно приступить к выполнению задач по предназначению.

12 тысяч лейтенантов

Для формирования у военнослужащих высоких морально-боевых качеств, патриотизма и преданности Родине с июля этого года в соответствии с решением президента Российской Федерации в Вооруженных Силах создана система военно-политической работы. Она призвана формировать сплоченные, слаженные и сильные духом воинские коллективы, способные выполнять задачи в любой обстановке. В центральном аппарате Минобороны России сформировано Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил. В войсках и силах приступили к выполнению задач соответствующие органы управления.

“Подтверждена необходимость дальнейшего повышения боевых возможностей ВДВ за счет увеличения доли мобильной десантно-штурмовой составляющей, оснащенной современными многоцелевыми вертолетами”

Минобороны России целенаправленно работает над повышением качества подготовки военных кадров, внедрения в учебный процесс передового опыта. Используются самые современные педагогические технологии и информационно-образовательные ресурсы.

В этом году проведен первый полноценный выпуск молодых офицеров. В войска направлены более 12 тысяч лейтенантов, поступивших в военные училища в 2013–2014 годах.

Для развития фундаментальной и прикладной науки, создания высокотехнологичных производств продолжается совершенствование военного инновационного технополиса "Эра". В этом году в нем созданы 18 новых специализированных комплексов, оснащенных уникальным оборудованием. К исследовательскому процессу привлечены молодые ученые четырех вновь созданных научных рот, представители более 30 ведущих промпредприятий и научных организаций.

Одним из приоритетов остается совершенствование подготовки войск (сил). Мы не только внедряем опыт участия российских военнослужащих по борьбе с терроризмом в Сирии, который, бесспорно, стал отличной школой профессионального мастерства наших офицеров. В первую очередь учим войска проводить боевые действия с высокотехнологичным противником, оснащенным современным вооружением, в условиях ведения им всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и ВТО.

Освоение новых видов вооружения, практический опыт, полученный в Сирии и в ходе различных учений, анализ современных конфликтов дали импульс развитию теории военного искусства.

Все это позволяет войскам и силам успешно выполнять задачи по предназначению, в том числе за пределами Российской Федерации.

Главным мероприятием подготовки Вооруженных Сил были маневры "Восток-2018". Став самыми масштабными за несколько десятилетий, они не были направлены против каких-либо стран. Основная цель – проверка уровня подготовки органов управления и войск при планировании и ведении операций на восточном ТВД. Для отработки учебных вопросов создана условная обстановка, в основу которой положена эскалация противоборства между двумя коалициями условных государств. Отличительной чертой маневров стал двусторонний формат их проведения не только на стратегическом, но и на оперативном и тактическом уровнях управления. Отработана перегруппировка войск на большие расстояния. Достигнуты качественно новые результаты в управлении межвидовыми группировками войск и сил в сложных и незнакомых условиях обстановки. Подтверждена необходимость дальнейшего повышения боевых возможностей ВДВ за счет увеличения в соединениях доли мобильной десантно-штурмовой составляющей, оснащенной современными многоцелевыми вертолетами. В маневрах приняли участие воинские контингенты Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии, которые действовали на общем фоне учебной обстановки и в единых боевых порядках с российскими военнослужащими.

В это же время впервые в современной истории России в Средиземном море проведены масштабные учения корабельных сил и авиации "Океанский щит-2018". Была создана крупная межфлотская группировка, способная автономно решать широкий круг задач. В дальнейшем эти учения планируется проводить на постоянной основе.

Большое внимание уделялось мероприятиям совместной подготовки в ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. На высоком уровне проведены стратегическая командно-штабная тренировка по развертыванию сил и средств системы коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе, совместные учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2018", "Нерушимое братство-2018", "Воздушный мост-2018". В ходе учений отрабатывались вопросы совместных операций по локализации вооруженных конфликтов в Центральной Азии. Возросший уровень взаимодействия показало антитеррористическое КШУ вооруженных сил членов ШОС "Мирная миссия-2018". Значительный профессиональный опыт получен российскими и пакистанскими военнослужащими на учениях "Дружба-2018", которые прошли в октябре в горах под Исламабадом на высоте более 1400 метров. Отмечается высокий уровень российско-индийских учений "Индра-2018". Важной вехой в обеспечении безопасности и доверия стало совместное российско-японское военно-морское учение "Комодо-2018".

В уходящем году особое внимание уделялось международному военному сотрудничеству, которое осуществлялось с 90 государствами. Итогом этой работы стало расширение перечня стран, с которыми Минобороны России активно взаимодействует. Подписаны новые двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью государствами. Укрепляются коллективные силы ОДКБ, приняты меры по развитию военной составляющей ШОС. В августе этого года на совещании начальников Генеральных штабов вооруженных сил членов ШОС обсуждены актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Создан новый механизм взаимодействия оборонных ведомств Шанхайской организации сотрудничества – Экспертная рабочая группа при Совещании министров обороны.

Активно расширяются связи Вооруженных Сил России с военными ведомствами Юго-Восточной Азии. На заседании Совета министров обороны стран АСЕАН, так называемого СМОА плюс, проходившего в Сингапуре, до его участников были доведены наши подходы по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности. Углубляются двусторонние военные связи с Китаем и Индией.

Кто угрожает Европе

Россия неукоснительно выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями. К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные Договором о СНВ количественные параметры осуществляли на протяжении двух лет переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 ПЛ типа "Огайо" и 41 ТБ В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета. Это дает США возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц. Надеемся, что Соединенные Штаты взвешенно и конструктивно подойдут к решению проблемы и возобновят диалог о продлении действия Договора СНВ-3.

В то же время ситуация в сфере контроля над вооружениями существенно усложнилась в связи с заявлением президента США о намерении выйти из Договора о РСМД. Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом. Разрушая очередную договоренность (в 2001 году США вышли из Договора о ПРО), США пытаются переложить вину на Россию, якобы нарушающую свои обязательства.

Эти обвинения – попытка закамуфлировать истинное положение дел. Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года мы призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено договором. Кроме того, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные установки Mk-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по Договору о РСМД.

Есть и другие проблемы, о необходимости решения которых мы неоднократно говорили американским коллегам. Если Договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России.

В этот сложный период наших взаимоотношений с США и их союзниками важным механизмом обеспечения безопасности остаются соглашения о предотвращении опасной военной деятельности и инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Для реализации этих соглашений Национальным центром управления обороной Российской Федерации организованы каналы экстренной международной связи с военными ведомствами ряда государств. Положительным примером такого взаимодействия стал позитивный отклик Минобороны США на просьбу снизить интенсивность оперативной и боевой подготовки НАТО вблизи российских границ в период чемпионата мира по футболу.

Кстати, маневры "Восток-2018" стали беспрецедентными по уровню открытости. Перед их началом о целях и задачах были извещены более 80 военных атташе из 57 стран, включая представителей военной миссии НАТО и постпредства Европейского союза в РФ. Мы продолжим практику предоставления самой актуальной информации об основных вопросах повседневной деятельности и перспективах развития ВС РФ. При этом следует особо отметить, что Минобороны России не ограничивает ни одну из стран в участии в мероприятиях, организуемых для военных дипломатов, аккредитованных у нас в стране.

Наши Вооруженные Силы способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить интересы России и ее союзников. Поступательное и сбалансированное развитие армии и флота будет продолжено.

В основе статьи – выступление на встрече с военными атташе иностранных государств.

Валерий Герасимов, начальник ГШ ВС РФ, генерал армии

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 50 (763) за 25 декабря 2018 года