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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о зеркальных мерах в ответ на рост военной активности США и НАТО у границ РФ

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - США и НАТО увеличили военную активность у российских границ, это потребовало зеркальных мер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2020 году расширилась география вызовов для нашей страны, возросла роль военной силы в решении международных проблем. НАТО рассматривает Россию своей главной угрозой, наращивает военный потенциал у наших границ", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

По его словам, в НАТО стали системно проводить тренировки одновременно у западных, южных и восточных рубежей России.

"Только в августе - сентябре в них участвовало 55 боевых самолётов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей - носителей высокоточного оружия", - сказал Шойгу.

"Мы внимательно отслеживали эти и другие учения, принимали зеркальные меры", - заявил министр.

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