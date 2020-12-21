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Интерфакс-АВН

Мощностей завода в Омске хватит на выполнение только половины планов по производству ракет "Ангара"

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Дмитрий Рогозин и Алексей Варочко
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Алексей Варочко во время посещения производственного объединения Полет в Омске. 2 марта 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Омский завод "Полет" сможет производить по 4-6 ракет-носителей семейства "Ангара" в год после модернизации производственной площадки, сообщил глава Центра им Хруничева Алексей Варочко.

"На Омской площадке все производство ориентировано сегодня с таким расчетом, чтобы в 2020-2022 годах мы будем вести все время наращивание по выпуску машин. Сейчас возможности омской площадки - это максимально в год выпустить две машины. Начиная с 2021-2022, мы будем переходить уже на 3-4 машины в год и после завершения инвестиционного проекта, это конец 2023 года, это 4-6 машин", - сказал Варочко в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

В октябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что с 2024 года в Омске планируется производить восемь тяжелых и две легких ракеты "Ангара" в год.

"С 2023 мы исходим из того, что мы будем выпускать не менее четырёх ракет "Ангара" в Омске и полностью переведём туда производство Ангары. С 2024 года мы будем выпускать по восемь тяжёлых ракет Ангара в Омске и по две легких ракеты", - сказал Рогозин.

14 декабря на космодроме "Плесецк" прошел второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5". Первый пуск состоялся в декабре 2014 года. Как сообщил Рогозин, "ракета продемонстрировала, что она соответствует заявленным характеристикам".

В мае 2019 сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей. Как отмечали в "Роскосмосе", стоимость одной ракеты, изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами" - заявлял Рогозин.

Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

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