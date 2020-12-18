Россия испытала танк «Спрут-СДМ1» в Черном море

Российский легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел испытания в акватории Черного моря, сообщает «Ростех».

«В ходе госиспытаний легкий танк подвергся экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала плюс 40 градусов [Цельсия], и прошел их успешно», — отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Плавающий танк предназначен прежде всего для российских десантников, а также, вероятно, «его возможности заинтересуют и зарубежных заказчиков». В госкорпорации отметили, что испытания танка в условиях низких температур намечены на начало 2021 года.

В октябре американский журнал The National Interest признал, что российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», выступающая промежуточным звеном между танком-амфибией и истребителем танков, является действительно мощным оружием.

В июле польское издание Defence24 написало, что «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника.

Экипаж 18-тонного «Спрут-СД1» состоит из трех человек. Дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает машине скорость до 70 километров в час на шоссе и до семи километров в час — на плаву. Вооружение «Спрут-СДМ1» включает в себя 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова.