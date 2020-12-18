"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"

Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

Россия продолжит поддерживать Донбасс как в вопросах производства, так и в отношении социальных и инфраструктурных проблем, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства высказывался на эту тему еще два года назад, отмечая, что без помощи регион могут "раздавить".

"Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению", - сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Дон-24" из Ростова-на-Дону Софьи Брыкановой.

Глава государства уточнил, что Москва продолжит оказывать помощь не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества.

Путин также высказался на тему перспективы развития отношений России и Украины, которые, по его словам, в значительной степени зависят от позиции Киева.

Он обратил внимание, что почти все предыдущие президенты Украины и действующий - Владимир Зеленский - приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией.

«Но ничего не получается, потому что, когда они приходят к власти, опираются на большинство избирателей, приходящих на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться - не хватает, мне просто кажется, политического мужества - оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает", - полагает Путин.

Президент РФ напомнил, что в ходе встречи "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года удалось достичь ряда договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, но в итоге они в большей степени оказались не выполнены. "Мы, когда в Париже встречались в рамках "нормандского формата", договорились о прекращении боевых действий. И это, действительно, соблюдается. То есть это действительно большое достижение, произошел обмен удерживаемыми лицами. Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы», - констатировал президент.

По его словам, в плане политического урегулирования ничего не было сделано.

К тому же Киев, обратил внимание глава РФ, многократно публично высказывался об отсутствии намерения выполнять минские соглашения. Украинская сторона ставит вопрос о пересмотре основополагающих положений этого документа, подчеркнул президент России.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией СБ ООН и, значит, приобрели силу международного закона. Поэтому вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ - а именно, представителям Донбасса", - добавил Путин.

Что касается помощи Донбассу, об этом российский президент говорил еще в декабре 2018 года. Тогда он заверил, что РФ продолжит оказывать поддержку региону.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше», - ответил Путин на вопрос журналиста украинского агентства УНИАН о том, сколько Россия тратит на поддержку Донбасса.

Президент обратил внимание, что Донбасс находится в условиях экономической блокады, которую установили украинские власти.

«И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами», - говорил тогда глава государства.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно информации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе ведется, в частности, в рамках встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются вооруженные столкновения.

Кристина Сизова