Войти
Газета.ru

"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"

453
0
+1
Источник изображения: gazeta.ru

Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

Россия продолжит поддерживать Донбасс как в вопросах производства, так и в отношении социальных и инфраструктурных проблем, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства высказывался на эту тему еще два года назад, отмечая, что без помощи регион могут "раздавить".

"Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее. Так что будем двигаться по этому направлению", - сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Дон-24" из Ростова-на-Дону Софьи Брыкановой.

Глава государства уточнил, что Москва продолжит оказывать помощь не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества.

Путин также высказался на тему перспективы развития отношений России и Украины, которые, по его словам, в значительной степени зависят от позиции Киева.

Он обратил внимание, что почти все предыдущие президенты Украины и действующий - Владимир Зеленский - приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией.

«Но ничего не получается, потому что, когда они приходят к власти, опираются на большинство избирателей, приходящих на голосование, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться - не хватает, мне просто кажется, политического мужества - оглядываться на крайне националистические силы, и процесс замирает", - полагает Путин.

Президент РФ напомнил, что в ходе встречи "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года удалось достичь ряда договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, но в итоге они в большей степени оказались не выполнены. "Мы, когда в Париже встречались в рамках "нормандского формата", договорились о прекращении боевых действий. И это, действительно, соблюдается. То есть это действительно большое достижение, произошел обмен удерживаемыми лицами. Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы», - констатировал президент.

По его словам, в плане политического урегулирования ничего не было сделано.

К тому же Киев, обратил внимание глава РФ, многократно публично высказывался об отсутствии намерения выполнять минские соглашения. Украинская сторона ставит вопрос о пересмотре основополагающих положений этого документа, подчеркнул президент России.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией СБ ООН и, значит, приобрели силу международного закона. Поэтому вот так, в одностороннем порядке, ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться и к другой стороне, которая подписала этот документ - а именно, представителям Донбасса", - добавил Путин.

Что касается помощи Донбассу, об этом российский президент говорил еще в декабре 2018 года. Тогда он заверил, что РФ продолжит оказывать поддержку региону.

«Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории, но и только для того, чтобы их окончательно там не раздавили и не съели, и не порвали, и будем это делать дальше», - ответил Путин на вопрос журналиста украинского агентства УНИАН о том, сколько Россия тратит на поддержку Донбасса.

Президент обратил внимание, что Донбасс находится в условиях экономической блокады, которую установили украинские власти.

«И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами», - говорил тогда глава государства.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно информации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе ведется, в частности, в рамках встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее, даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются вооруженные столкновения.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
03.09.2020
Jyllands-Posten (Дания): мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной
26.11.2019
Зеленский в беседе с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях
29.03.2019
Венесуэла: Трамп против Путина (Telesur TV, Венесуэла)
06.02.2019
"Хоть десять раз": Порошенко хочет пройти через Керченский пролив
01.12.2016
Будущее российско-американских отношений - взгляд из Франции
03.11.2014
Путин: доля нового вооружения в стратегических ядерных силах составляет около 55%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем