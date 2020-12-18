Подлодка "Великий Новгород" отработала в Черном море уничтожение кораблей "противника"

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Стрельбы учебными торпедами провел экипаж подводной лодки Великий Новгород", отрабатывая уничтожение кораблей условного противника, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"Для проведения учебных торпедных стрельб экипаж осуществил погружение на заданную глубину и произвёл торпедные пуски по морской цели, роль которой выполнил малый противолодочный корабль", - говорится в сообщении.

"Великий Новгород" - одна из шести дизель-электрических подлодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для ЧФ. Головная субмарина проекта - "Новороссийск".