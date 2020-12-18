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Интерфакс-АВН

Подлодка "Великий Новгород" отработала в Черном море уничтожение кораблей "противника"

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Подводная лодка "Великий Новгород" проекта 636.3 "Варшавянка"
Подводная лодка "Великий Новгород" проекта 636.3 "Варшавянка".
Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Стрельбы учебными торпедами провел экипаж подводной лодки Великий Новгород", отрабатывая уничтожение кораблей условного противника, сообщил в четверг Черноморский флот (ЧФ).

"Для проведения учебных торпедных стрельб экипаж осуществил погружение на заданную глубину и произвёл торпедные пуски по морской цели, роль которой выполнил малый противолодочный корабль", - говорится в сообщении.

"Великий Новгород" - одна из шести дизель-электрических подлодок третьего поколения обновленного проекта 636.3, построенных для ЧФ. Головная субмарина проекта - "Новороссийск".

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Страны
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ЧФ
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