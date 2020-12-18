Минобороны РФ в 2021 году получит первые 10 вертолетов для спецназа Ми-8АМТШ-ВН

Ведомство планирует продолжить закупки таких машин

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Первые 10 ударно-транспортных вертолётов Ми-8АМТШ-ВН для спецназа поступят на вооружение российской армии в 2021 году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Что касается вертолета Ми-8АМТШ-ВН, мы планируем дальнейшее заключение контрактов по этой серии" - заявил Криворучко, которого процитировали в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В ближайшее время будем получать на вооружение, поставки начнутся в следующем году" - сказал замглавы Минобороны.

По данным ведомства, в 2021 году первые 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Сейчас первый опытный образец этой машины проходит испытания в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. Миля и Камова.

В Минобороны сообщили, что в четверг Криворучко посетил Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), где производятся Ми-8АМТШ-ВН, другие модификации вертолета Ми-8, а также многоцелевые Ка-226Т.

"Улан-Удэнский авиационный завод зарекомендовал себя как надёжный, проверенный поставщик министерства обороны России. Взятые на себя обязательства в рамках государственного оборонного заказа выполняются с опережением установленных сроков, предприятие выпускает технику, качество которой проверено в реальных боевых условиях", - отметил Криворучко.

Как сообщал "Интерфакс", в июне прошлого года на форуме "Армия-2019" Минобороны РФ и "Вертолёты России" подписали контракт на поставку 10 Ми-8АМТШ-ВН в модификации для сил специальных операций (ССО).

22 июля 2020 года холдинг сообщил о начале лётных испытаний этой машины, первый этап которых планировалось завершить в ноябре, а в дальнейшем подключить к полётам ещё два вертолёта.

Ми-8АМТШ-ВН в новой модификации предназначен для высадки, огневой поддержки десанта и проведения специальных операций. Вертолёт оснащён высотными двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, расширенным составом вооружения и усиленной защитой.