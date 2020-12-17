The National Interest (США): почему российская морская пехота в Калининградской области проводит боевую подготовку

Военный эксперт журнала The National Interest восхищается морской пехотой России. Он рассказывает о тренировках по огневой поддержке десанта и подавлению укрепленных позиций противника. Для этого русские морпехи вооружены явно впечатлившими автора гранатометами, которые могут уничтожать и пехоту, и бронированную технику противника.

Каждый военный принимает участие в боевой подготовке и учениях, чтобы поддерживать на должном уровне свои навыки и умения.

Российская морская пехота выполняет задачи, во многом похожие на то, чем занимается корпус морской пехоты США. Будучи родом войск в составе ВМФ России, она специализируется на ведении наступательных боевых действий в морских десантах, и подобно морской пехоте США может противостоять любой угрозе во время высадки на побережье.

В этом месяце российские морские пехотинцы приняли участие в учениях на полигоне Хмелевка в Калининградской области. В рамках плановой боевой подготовки морские пехотинцы Балтийского флота были вооружены гранатометами и прочим оружием, предназначенным для уничтожения бронированной техники и инженерных сооружений.

Во время учебного боя гранатометные расчеты действовали в составе групп огневой поддержки, которые помогали воздушно-десантным подразделениям. Морская пехота уничтожила подразделение условного противника, готовившее плацдарм для высадки морского десанта, о чем объявило российское Министерство обороны.

Кроме того, морские пехотинцы устроили засаду на пути следования условной группировки боевиков, подбив головной и замыкающий бронетранспортер в колонне и успешно разгромив противника. Морские пехотинцы были вооружены ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7 и автоматическими гранатометами АГС-17. Оба гранатомета в настоящее время находятся на вооружении морской пехоты Балтийского флота.

РПГ-7, принятый на вооружение в 1971 году, ведет точную стрельбу на дальности до 150 метров. Он может быть оснащен оптическим прицелом ПГО-7 с увеличением 2,8, подсветкой прицельной сетки и прицельной сеткой, помогающей определять дальность до цели и обеспечивающей прицеливание по подвижным целям. В отличие от более ранней модели РПГ-2, РПГ-7 имеет конусообразный раструб для обеспечения безоткатности. Для повышения устойчивости гранатомет получил переднюю рукоятку. В годы холодной войны РПГ-7 был в Советской Армии и в армиях Варшавского договора оружием отделения. Таким образом, мотострелковая рота имела до девяти противотанковых гранатометов, что обеспечивало оборону сектора на ближней дистанции.

АГС-17 - еще один образец советского оружия. Этот автоматический гранатомет поступил на вооружение в 1970 году. Его создавали как тяжелое оружие поддержки пехоты. Гранатомет устанавливается на треноге или на транспортном средстве. Стрельба ведется 30-мм боеприпасами прямой наводкой либо с закрытых огневых позиций с целью подавления противника. Кроме того, из АГС-17 можно осуществлять смертоносную огневую поддержку, ведя огонь по защищенным и по слабо бронированным целям.

Во время учений с боевой стрельбой гранатометчики российской морской пехоты выполнили более 30 огневых задач, поразив в целом около 200 мишеней, как групповых, так и индивидуальных. При выполнении огневых задач из РПГ-7 и АГС-17 было использовано 150 гранат в инертном снаряжении и более 200 боевых гранат.

Российское Министерство обороны дополнительно сообщило, что боевые стрельбы на полигоне Хмелевка с участием гранатометных расчетов морской пехоты Балтийского флота будут продолжаться до конца месяца.

Питер Сучиу (Peter Suciu)