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В США заметили подготовку России к войне за Калининград

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Западного военного округа

Россия готовится к войне за Калининград, замечает американский журнал The National Interest.

Издание обратило внимание на сообщение Минобороны России, в котором рассказывалось о плановом учебно-методическом сборе гранатометчиков морской пехоты Балтийского флота (БФ) на полигоне Хмелевка, в ходе которого были уничтожены «бронетехника и живая сила условного противника на побережье».

«Все военные проводят симуляции и военные игры, чтобы поддерживать навыки и осуществлять сдерживание», — объясняет журнал.

Издание напоминает, что в ходе учебного боя было уничтожено «условное вооруженное формирование, готовящее плацдарм для высадки морского десанта». Для этого российские морпехи организовали засаду на пути следования «боевиков», подбили их головной и замыкающий бронетранспортеры, после чего ликвидировали заблокированную бандгруппу.

Всего морпехами было поражено примерно 200 мишеней, для чего использовалось около 150 инертных и более 200 боевых гранат для ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В сентябре пользователь Bottema37 выложил в Twitter снимок с европейского спутник Sentinel-2, который заснял учения десантных кораблей и катеров БФ России, в ходе которых отрабатывался захват прибрежных территорий.

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Страны
Россия
США
Продукция
АГС-17
РПГ-7
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