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Интерфакс-АВН

Морской тральщик для ТОФ "Яков Баляев" в ходе испытаний впервые применил корабельное оружие

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" в ходе завершающего этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил оружие, сообщила в среду пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Для выполнения стрельбы по воздушным и надводным целям была задействована шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630", - говорится в сообщении.

Экипаж провёл упражнение по уничтожению морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

"В этом случае огонь по макету мины, совместно с артустановкой Ак-630, велся из пулемётов калибра 12,7 мм", - подчеркивает пресс-служба.

В полигонах боевой подготовки для учебного поиска и уничтожения мин успешно испытаны акустический и контактный тралы.

В море тихоокеанцы совместно с представителями промышленности подтвердили работоспособность систем и механизмов тральщика.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
ТОФ
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