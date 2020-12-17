Морской тральщик для ТОФ "Яков Баляев" в ходе испытаний впервые применил корабельное оружие

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" в ходе завершающего этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил оружие, сообщила в среду пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Для выполнения стрельбы по воздушным и надводным целям была задействована шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630", - говорится в сообщении.

Экипаж провёл упражнение по уничтожению морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

"В этом случае огонь по макету мины, совместно с артустановкой Ак-630, велся из пулемётов калибра 12,7 мм", - подчеркивает пресс-служба.

В полигонах боевой подготовки для учебного поиска и уничтожения мин успешно испытаны акустический и контактный тралы.

В море тихоокеанцы совместно с представителями промышленности подтвердили работоспособность систем и механизмов тральщика.