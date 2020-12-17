Юбер Ведрин: «я убедился, что французские идеи находятся в изоляции в Североатлантическом альянсе» (L'Opinion, Франция)

Бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин призывает Европу сбавить градус истерии вокруг США и стать более независимой. Политик также призвал ЕС стать мировой державой и потребовал занять жесткую позицию по отношению к Джо Байдену. Так выйдет ли Франция из военных структур НАТО или нет?

Вопрос стратегической автономии европейцев от США стал предметом дискуссий, в частности между Францией и Германией. Ситуация еще больше осложняется тем, что большинство государств ЕС входят в НАТО, которая является традиционным отражением трансатлантических связей. Бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин был одним из десяти международных экспертов, которым было поручено поразмыслить о будущем НАТО. Недавно они представили свой доклад.

"Опиньон": Какое впечатление сложилось у вас в ходе коллективной работы в НАТО?

Юбер Ведрин: Прежде всего, следует отдать должное президенту Макрону за то, что он разворошил муравейник заявлениями о "смерти мозга" НАТО. Эта "агрессия" по отношению к американо-натовской системе оказалась конструктивной. Если бы не президент Макрон, ничего бы ни произошло, и Североатлантический альянс продолжил бы довольствоваться заявлениями вроде: "В мире еще никогда не было настолько прочного и эффективного альянса, но европейцам все же следует больше платить!" Вызванная президентом напряженность позволила сформировать эту экспертную группу, чей генеральный секретарь создал условия для того, чтобы сойти с проторенной колеи и задуматься о будущем.

- Французские предложения были услышаны?

Юбер Ведрин: Мне кажется, что в этом докладе существуют значимые точки опоры: принятие стратегической концепции, кодекс поведения, своего рода "желтый свет" для европейских утверждений. Как бы то ни было, партия еще не сыграна, это лишь начало эстафеты. Дальше все будет зависеть от европейцев.

- Испытываете ли вы оптимизм на этот счет?

Юбер Ведрин: После полугода работы и сотни конференц-звонков я убедился, что в НАТО наши идеи находятся в изоляции, несмотря на то, что говорят на некоторых европейских и франко-немецких встречах. Возвращение в структуры организации (по решению Николя Саркози, прим. ред.) лишило нас особого положения в политическом плане. Неприятие Америкой любого намека на "европейскую" стратегическую автономию или "европейский" полюс не стало для меня неожиданностью. В то же время меня поразило то, что опрошенные европейские эксперты и министры за исключением Жана-Ива Ле Дриана (Jean Yves le Drian) и Хайко Мааса (Heiko Maas) не поддержали французские идеи, которыми руководствуется в том числе Комиссия по стратегическому усилению Европы. У европейцев сложилась своеобразная шизофрения, которую нужно оставить в прошлом. Понятие "суверенитет" может вызвать скепсис, но в нем нет ничего провокационного. Кроме того, это является приоритетом не в военной, а в технологической сфере. Такова наше первоочередная задача. Тьерри Бретон (Thierry Breton) начал очень важную борьбу.

- То есть, прогресс возможен?

Юбер Ведрин: Разумеется. Потому что группа - она совершенно искренне искала динамику с подачи сопредседателей Тома де Мезьера (Thomas de Maizières) и Уэсса Митчелла (Wess Mitchell) - признала необходимость новой стратегической концепции для НАТО, хотя изначально этот вопрос не стоял. Кроме того, мы можем приложить усилия для работы в этом направлении, что уже сделали министры иностранных дел Франции и Германии. Нужно, чтобы дальше вопрос не находился в руках одного лишь генерального секретаря НАТО, а был поднят на запланированном на весну саммите альянса, где должна быть запущена разработка новой концепции. Наконец, доклад очерчивает европейские планы без лобовой атаки и открытого осуждения, с уважением к единству НАТО, что уже неоднократно подчеркивалось. Разумеется, это не доклад о будущем НАТО, который установит дорожную карту европейского суверенитета. Как бы то ни было, с учетом обстановки, это наименее закрытая из возможных формулировок. Нет здесь и выдвигавшегося некоторыми неприемлемого предложения о том, что любые дипломатические инициативы должны предварительно согласовываться. Это означало бы, например, что страны-члены не могут проводить собственную политику по отношению к России, Китаю, Турции или Ирану. Подобное немыслимо для Франции. В любом случае, США никогда не приняли бы такое ограничение их свободы действий.

- Что насчет отношений с Турцией?

Юбер Ведрин: Группа предлагает "кодекс поведения" в отношениях между союзниками. Франция права в том, что осуждает поведение Турции, но сначала она получила поддержку лишь от 7-8 стран из 30, поскольку в НАТО царила мысль о том, что альянс не может обойтись без Анкары, как бы ни поступал Эрдоган. Кодекс представляется полезной инициативой, но его применение будет зависеть от дальнейших событий, потому что Турция явно не сказала последнее слово. Кроме того, в докладе отмечается новый момент: уходящий госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) обрушился с резкой критикой на Турцию, что контрастирует с защитой, которую предоставляет Эрдогану Трамп. Помпео видит для себя политическое будущее в США и возвращается к собственной политической идентичности: он - евангелист. Это поможет нам в дальнейшем. Что касается Байдена, он не станет занимать антитурецкую позицию, но будет меньше потакать Эрдогану, чем Трамп.

- А Россия?

Юбер Ведрин: В случае серьезных разногласий сопредседатели просили "мудрецов" с самыми противоположными позициями попытаться договориться. Поэтому мне пришлось работать с полячкой Анной Фотыгой… Мы пришли к приемлемому компромиссу по России и контролю над вооружениями. Она осуждает поведение, угрозы и провокации Москвы, но это уже и так фигурирует во всех документах, которые подписала Франция. Кстати говоря, в этом причина нахождения в НАТО. Как бы то ни было, Россия не представляется страной, которая хочет устроить вторжение в Европу, и мы напоминаем о необходимости вернуться к дискуссии с ней. Сдерживание - ядерное и традиционное - и диалог. Существует и небольшой сигнал открытости: в докладе подчеркивается, что альянсу не следует замыкаться в недоверии и сдерживании при наличии положительных подвижек с российской стороны. Среди достижений стоит также отменить вывод о том, что "гибридные" атаки, то есть кибератаки, могут задействовать статью 5. Настолько открыто это еще не указывалось.

- НАТО проявляет интерес к Китаю?

Юбер Ведрин: Мы считаем, что альянс должен заниматься угрозами любой природы и происхождения, если они касаются евроатлантической зоны. Тем не менее он не должен превращаться в антикитайский механизм. Группа не считает, что Китай в настоящий момент представляет военную угрозу для евроатлантической зоны в той же мере, что Россия.

- Джо Байден планирует провести большой саммит демократий, чтобы вновь подтвердить лидерство США. Это пересекается с НАТО?

Юбер Ведрин: Сейчас вновь появляется старая идея демократов и некоторых республиканцев о том, что Североатлантический альянс должен стать своеобразным объединением демократических и западных стран в широком понимании этого слова и заниматься всеми темами. Мы видели это при Рейгане и Клинтоне с Олбрайт. Сейчас такая мысль сидит в голове некоторых представителей администрации Байдена. Даже если вы не против, стоит понимать, что это нацелено на обход Совбеза ООН и может развалить G20. Поэтому нужно внимательно смотреть, как будет выглядеть программа и участники. Наконец, после множества дискуссий наш доклад говорит не о "Западе" или демократиях, которые противопоставляются "остальным", а о союзниках по договору 1949 года и связывающих нас обязательствах, прежде всего, статье 5. Стоит отметить тенденцию к сближению статуса четырех десятков стран-партнеров НАТО и статуса союзников. Но это совершенно разные вещи. В докладе вновь это подчеркивается.

- Как может отразиться на ситуации Брексит, особенно при отсутствии договора?

Юбер Ведрин: Нужно будет добиться того, чтобы Великобритания не противодействовала в НАТО утверждению Европы. Этому могло бы поспособствовать возобновление франко-британских договоров 2010 года. В конечном итоге, мы возвращаемся к одному вопросу: решатся ли европейцы создать реальное наполнение для понятия "европейский суверенитет", как их призывает Франция? Никто не сделает этого за них, но в то же время никто не может им помешать, если они действительно этого хотят.

Жан-Доминик Мерше (Jean-Dominique Merchet)