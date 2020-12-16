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Интерфакс-АВН

Два десантных корабля ВМФ РФ вернулись в Черное море из Средиземноморья

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БДК «Новочеркасск»
Большой десантный корабль «Новочеркасск» ЧФ РФ (142) в Босфоре во время активации БЛЭКСИФОР в августе 2012.
Источник изображения: Cem Devrim Yaylalı / BSNews

Стамбул. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Два российских больших десантных корабля - "Новочеркасск" и "Саратов" - во вторник вернулись в Черное море после завершения пребывания в Средиземноморье в составе находящегося там постоянного оперативного соединения ВМФ России, сообщили стамбульские порталы, публикующие фотографии их прохождения через пролив Босфор.

БДК Черноморского флота "Новочеркасск" и "Саратов" в текущем году совершили целую серию походов на базу материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Сирии.

В Средиземном море на постоянной основе действует эскадра ВМФ из десятка боевых кораблей и судов обеспечения. Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
Калибр КР
ЧФ
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