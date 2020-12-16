Министр обороны РФ Сергей Шойгу по видеосвязи провел переговоры с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ

ЦАМТО, 15 декабря. Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ подписан Протокол о продлении соглашения между правительством РФ и правительством КНР об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Продление срока действия Соглашения нацелено на сохранение режима взаимного уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей в России и Китае в интересах повышения предсказуемости в сфере безопасности.

В течение предыдущего десятилетнего периода действия документ подтвердил свою эффективность. Он способствовал дальнейшему укреплению взаимного доверия и открытости в отношениях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Согласованное решение о продлении Соглашения на десятилетний срок является важным вкладом в развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества между Россией и Китаем и приобретает особую актуальность в условиях развертывания США средств глобальной ПРО, а также намерений по размещению наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Оборонные ведомства России и Китая намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие с тем, чтобы сообща противостоять вызовам региональной и глобальной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.