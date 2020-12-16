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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о важности сотрудничества РФ и Китая в АТР в связи с планами США по развертыванию новых ракет

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является важным факторов на фоне развертывания США глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и намерений США разместить ракеты средней и меньшей дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в режиме видеосвязи с главой военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ.

По итогам переговоров подписан протокол к двустороннему соглашению об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

"Продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развёртывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - сказал Шойгу.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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