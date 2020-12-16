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РИА Новости

СМИ: сигнал тревоги сработал на базе США в ФРГ во время учений в России

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Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал в субботу на американской базе в Германии во время учений в РФ, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные военные источники.

Как сообщили источники, сигнал прозвучал на крупнейшей в Европе базе США "Рамштайн", "что привело к тому, что в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".

По предварительным данным, сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет. Как сообщает телеканал, спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии через громкоговоритель.

Американские военные "получили сигнал через систему предупреждения о реальном пуске ракеты, центр управления соблюдал надлежащие правила и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное уведомление всему предусмотренному персоналу", приводит телеканал заявление командования американских войск в Европе.

"Американские самолеты или пилоты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут центр управления снова выполнил надлежащие действия и предоставил обновленные уведомления. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников ", - приводит телеканал заявление ВВС США в Европе и Африке.

Как сообщает телеканал, в заявлении военных не указывается, что речь идет о пуске ракет в РФ, однако источники подтвердили данную информацию. По словам одного из источников, Россия выпустила "уведомление для пилотов" на несколько дней, предупредив о военных учениях, что является обычной процедурой.

Стратегическое командование вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому не ясно, почему сработала тревога, отметили источники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в субботу атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона. В военном ведомстве РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пуск был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
Военные учения
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