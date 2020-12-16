Войти
РИА Новости

Военный эксперт: сигнал тревоги на базе в ФРГ мог стать началом войны

772
0
0
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Roland

Сигнал тревоги сработал на американской базе в ФРГ во время учений в России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал в субботу на американской базе в Германии во время учений в РФ, сообщает телеканал CNN.

По данным неназванных военных источников, сигнал прозвучал на крупнейшей в Европе базе США "Рамштайн". Это привело к тому, что "в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".

Как сообщает телеканал, сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет. Спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии через громкоговоритель.

Однако в заявлении военных не указывается, что речь идет о пуске ракет в России, отмечает CNN.

Эту информацию телеканалу подтвердили источники. По словам одного из них, Россия выпустила "уведомление для пилотов" на несколько дней, предупредив о военных учениях, что является обычной процедурой.

Стратегическое командование вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому не ясно, почему сработала тревога, отметили источники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в субботу атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что пуск был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал произошедшее на американской базе.

"Считается, что это (сигнал тревоги, – ред.) якобы произошло случайно – сработала система СПНР, то есть система предупреждения о ракетном нападении. Это достаточно сложная вещь, компьютеризированная, и она должна работать только в тех случаях, когда действительно произошло ракетное нападение. Ракетного нападения на Германию не планировалось, и ракеты в сторону Германии не запускались. Значит, это говорит о том, что либо произошел сбой в системе, либо это чья-то продуманная провокация", – сказал Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, он склоняется к тому, что это была именно провокация – американских военных не предупредили, что это учебная тревога, поэтому последствия могли бы быть непредсказуемыми.

"Я склоняюсь к тому, что это чья-то продуманная провокация. Имеется в виду руководство НАТО и Соединенных Штатов Америки, которые продумали проведение подобного рода учений на крупнейшей базе на территории Германии. Привести войска в боевую готовность в связи с возможным ядерным нападением – это достаточно серьезная акция, которая вызвала немало неприятных ощущений у самих военнослужащих. Когда военные находятся в нервозном состоянии, и вдруг они получают информацию, что по их базе нанесен ядерный удар, то кто-то просто может не выдержать и попытаться применить оружие в отношении России. Я бы хотел напомнить, что в Германии находится американское тактическое ядерное оружие – бомба В61-12, которую способны нести не только американские самолеты, но и немецкие. Так что возможность начала войны именно по такому сценарию, хоть и небольшая, но она существует", – отметил Юрий Кнутов.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
Булава-30
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
NATO
Военные учения
ИТ
СПРН
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»