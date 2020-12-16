Военный эксперт: сигнал тревоги на базе в ФРГ мог стать началом войны

Сигнал тревоги сработал на американской базе в ФРГ во время учений в России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал в субботу на американской базе в Германии во время учений в РФ, сообщает телеканал CNN.

По данным неназванных военных источников, сигнал прозвучал на крупнейшей в Европе базе США "Рамштайн". Это привело к тому, что "в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".

Как сообщает телеканал, сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет. Спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии через громкоговоритель.

Однако в заявлении военных не указывается, что речь идет о пуске ракет в России, отмечает CNN.

Эту информацию телеканалу подтвердили источники. По словам одного из них, Россия выпустила "уведомление для пилотов" на несколько дней, предупредив о военных учениях, что является обычной процедурой.

Стратегическое командование вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому не ясно, почему сработала тревога, отметили источники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в субботу атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что пуск был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал произошедшее на американской базе.

"Считается, что это (сигнал тревоги, – ред.) якобы произошло случайно – сработала система СПНР, то есть система предупреждения о ракетном нападении. Это достаточно сложная вещь, компьютеризированная, и она должна работать только в тех случаях, когда действительно произошло ракетное нападение. Ракетного нападения на Германию не планировалось, и ракеты в сторону Германии не запускались. Значит, это говорит о том, что либо произошел сбой в системе, либо это чья-то продуманная провокация", – сказал Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, он склоняется к тому, что это была именно провокация – американских военных не предупредили, что это учебная тревога, поэтому последствия могли бы быть непредсказуемыми.

"Я склоняюсь к тому, что это чья-то продуманная провокация. Имеется в виду руководство НАТО и Соединенных Штатов Америки, которые продумали проведение подобного рода учений на крупнейшей базе на территории Германии. Привести войска в боевую готовность в связи с возможным ядерным нападением – это достаточно серьезная акция, которая вызвала немало неприятных ощущений у самих военнослужащих. Когда военные находятся в нервозном состоянии, и вдруг они получают информацию, что по их базе нанесен ядерный удар, то кто-то просто может не выдержать и попытаться применить оружие в отношении России. Я бы хотел напомнить, что в Германии находится американское тактическое ядерное оружие – бомба В61-12, которую способны нести не только американские самолеты, но и немецкие. Так что возможность начала войны именно по такому сценарию, хоть и небольшая, но она существует", – отметил Юрий Кнутов.