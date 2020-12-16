Военный эксперт: сигнал тревоги на базе в ФРГ мог стать началом войны

Сигнал тревоги сработал на американской базе в ФРГ во время учений в России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал в субботу на американской базе в Германии во время учений в РФ, сообщает телеканал CNN.
По данным неназванных военных источников, сигнал прозвучал на крупнейшей в Европе базе США "Рамштайн". Это привело к тому, что "в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя".
Как сообщает телеканал, сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет. Спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии через громкоговоритель.
Однако в заявлении военных не указывается, что речь идет о пуске ракет в России, отмечает CNN.
Эту информацию телеканалу подтвердили источники. По словам одного из них, Россия выпустила "уведомление для пилотов" на несколько дней, предупредив о военных учениях, что является обычной процедурой.
Стратегическое командование вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому не ясно, почему сработала тревога, отметили источники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в субботу атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что пуск был выполнен на дальность более 5,5 тысячи километров.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов прокомментировал произошедшее на американской базе.
По словам военного эксперта, он склоняется к тому, что это была именно провокация – американских военных не предупредили, что это учебная тревога, поэтому последствия могли бы быть непредсказуемыми.