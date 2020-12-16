Ложная тревога: на базе США в ФРГ сработал сигнал о ракетном ударе

После учений ВМФ России на базе «Рамштайн» сработал сигнал тревоги

На американской базе «Рамштайн» в Германии 12 декабря сработал сигнал тревоги о пуске баллистических ракет. В этом время Вооруженные силы России проводили учения стратегических ядерных сил. С деталями инцидента и реакции американских военных разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сигнал тревоги прозвучал на крупнейшей в Европе базе Военно-воздушных сил США «Рамштайн», и это «привело к тому, что несколько минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя», пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет. Как сообщает телеканал, спутники определили, что российская подлодка 12 декабря провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии через громкоговоритель.

Американские военные «получили сигнал через систему предупреждения о реальном пуске ракеты», приводит телеканал заявление командования американских войск в Европе.

«Американские самолеты или пилоты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как часть региональных учений, и в течение нескольких минут центр управления снова выполнил надлежащие действия и предоставил обновленные уведомления. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников», - приводит CNN заявление ВВС США в Европе и Африке.

Как сообщает телеканал, в заявлении военных не указывается, что речь идет о пуске ракет в РФ, однако источники подтвердили данную информацию. По словам одного из источников, Россия выпустила «уведомление для пилотов» на несколько дней, предупредив о военных учениях, что является обычной процедурой.

Стратегическое командование вооруженных сил США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляют опасности, поэтому не ясно, почему сработала тревога, отметили источники.

Для начала отметим, что Россия и США предупреждают друг друга о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет, причем делают это заблаговременно (не менее, чем за сутки). Порядок взаимного предупреждения о пусках МБР определен отдельным специальным соглашением (меморандумом). В связи с учениями морских стратегических ядерных сил (МСЯС) Россия заранее уведомила США по военно-дипломатическим каналам о предстоящих пусках баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) из акватории Охотского моря.

Соединенные Штаты за несколько дней до учений получили всю необходимую информацию о предстоящих пусках БРПЛ, поэтому никаких «неопределенностей и тревог» в американском военном ведомстве возникнуть не должно было.

К слову, только что Россия и Китай продлили межправительственное соглашение двух стран об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет. Подписи под протоколом поставили министры обороны двух государств - Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.

Теперь несколько слов о том, что «сигнал тревоги мог сработать после того, как разведывательные спутники США зафиксировали пуск ракет». Это утверждение с точки зрения военных, должно выглядеть не совсем корректным. Дело в том, что Система предупреждения о ракетно-ядерном ударе Соединенных Штатов (СПРЯУ США) имеет в своем составе космический и наземный эшелон.

Старт баллистических ракет с ракетного подводного крейсера проекта 955 «Владимир Мономах» в акватории Охотского моря был зафиксирован как космическими аппаратами СПРЯУ, так и ее наземными РЛС (как минимум, двумя станциями - на авиабазе Клир на Аляске и на острове Шемия, относящемуся к архипелагу Алеутских островов). Причем СПРЯУ определяется не только сам момент пуска, а по результатам нескольких засечек экстраполируется траектория полета БРПЛ, рассчитывается время полета и вычисляется район падения боевых блоков.

Следует напомнить, что космический и наземные эшелон системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе Соединенных Штатов функционируют в полностью автоматическом режиме. Участие человека-оператора не предусматривается. Сама СПРЯУ представляет собой жестко централизованную систему, вся полученная информация мгновенно передается для обработки на командный пункт на территории континентальной части США.

В случае массированного ракетно-ядерного удара СПРЯУ США (как и СПРН в России) должна выдать высшему военно-политическому руководству сигнал «Ракетная атака» с очень высокой степенью достоверности. В этом случае одна из задач системы - исключить ситуацию, при которой Верховный главнокомандующий переспрашивал бы - «а это соответствует действительности?», а принимал решение об ответном (ответно-встречном) ударе в минимально возможное время.

Таким образом, вся необходимая информация у американской стороны, что пуски российских БРПЛ - плановый элемент оперативной и боевой подготовки МСЯС ВС РФ - имелась. Поэтому разговоры, что на авиабазе «Рамштайн» «в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога», выглядят некорректными.

К тому же, сигнал «Ракетная атака» поступает только Верховному главнокомандующему (министру обороны и начальнику Генерального штаба). После получения этого сигнала от СПРЯУ (СПРН) президент страны принимает решение о применении атомного оружия и выдает кодовую комбинацию на разблокировку ядерных боевых частей.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в субботу атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.

В военном ведомстве РФ сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что боевая стрельба была выполнена на дальность более 5,5 тыс. км.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» - атомная подводная лодка 4-го поколения. Субмарина спущена на воду 30 декабря 2012 года. Это третий корабль проекта 955 «Борей». Субмарина названа в честь великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Корабль входит в состав 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота и базируется в бухте Крашенинникова (Вилючинск, Камчатка). «Владимир Мономах» вооружен 16 ракетами Р-30 «Булава».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок