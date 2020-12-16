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Интерфакс-АВН

В Азербайджане назвали "двойными стандартами" санкции США против Турции за покупку российских систем ПВО С-400

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Баку. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения Анкарой российских систем противовоздушной обороны "С-400", заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

"Президент Алиев считает неприемлемыми односторонние санкции, примененные США против Турции из-за приобретения ею систем противовоздушной обороны "С-400". (...) Некоторые страны-члены НАТО используют аналогичные системы противовоздушной обороны. Применение санкций против Турции - это несправедливость", - следует из распространенного для прессы заявления Гаджиева.

По его словам, Алиев расценивает эту ситуацию как "проявление двойных стандартов и беззаконие".

Накануне глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, против которого Соединенные Штаты ввели санкции из-за покупки Анкарой С-400, заявил, что меры США не повлияют на деятельность организации.

"Решение США о санкциях против Турции не изменит мою позицию и позицию моей команды и никаким образом не помешает работе турецкого оборонпрома", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России систем ПВО С-400.

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С-400 Триумф
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