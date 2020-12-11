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Техкульт

Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа

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Sodramjet-двигатель

Ученые из Китайской Академии наук успешно протестировали в аэродинамической трубе прототип двигателя нового поколения, который сходу разогнали до девяти скоростей звука. И это меньше половины его потенциала – по расчетам, с такой силовой установкой самолеты смогут летать на скоростях в 16 Махов, что позволит легко подниматься в ближний космос и достигать любой точки на планете за считанные часы. Технология получила название «Sodramjet», аббревиатура от «прямоточный воздушно-реактивный двигатель с наклонной ударной волной».

Появление Sodramjet стало следствием попытки решить одну из принципиальных проблем в разработке прямоточных ВРД. Для снижения массы самолетов конструкторы решили убрать очень тяжелую канистру с кислородом и черпать газ прямо из окружающего воздуха. Однако быстро выяснилось, что добиться равномерного поступления кислорода в камеру сгорания весьма проблематично. А главным врагом инженеров стали возникающие на сверхскоростях ударные волны, которые грозили разрушить двигатель.

Sodramjet-двигатель

Китайские ученые во главе с Цзян Цзунлинем реализовали то, что придумали в НАСА еще в 1980-х, но дальше теории дело тогда не дошло. Они сумели заставить те самые ударные волны работать в унисон с камерой сгорания и проталкивать в нее кислород с гиперзвуковой скоростью. Детали процесса не раскрываются, но как пишут в СМИ, «чем быстрее работает двигатель, тем эффективнее сжигается основное водородное топливо». Новый двигатель будет значительно меньше и легче существующих ГПВРД, а потому полет с ним через половину мира без дозаправки выглядит вполне реальным. Но это явно не перспектива ближайшего будущего, прототип лишь демонстрирует работоспособность технологии. Появления полноценного самолетного Sodramjet-двигателя в Китае пока не обещают, но отмечают – мир вступил в эпоху гиперзвуковых полетов, поэтому таких новинок будет появляться все больше.

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Страны
Китай
Компании
NASA
ГАЗ Группа
Проекты
ГЗЛА
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Пшик!
1 комментарий
№1
11.12.2020 05:09
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936120305227#!
+1
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