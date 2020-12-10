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Интерфакс-АВН

Командующий Северным флотом РФ заявил о наращивании НАТО возможностей для ведения военных действий в Арктике

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А.Моисеев
А.Моисеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Северному флоту России пришлось принимать дополнительные меры в связи с ростом активности НАТО в Арктике, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"В Арктике продолжается наращивание количества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Военно-политическим руководством США и НАТО, якобы демонстрируя вклад в обеспечение "свободы судоходства" по миру, реализуются практические меры по обеспечению регулярного присутствия в Баренцевом море и в акватории Северного морского пути, наращиванию возможностей национальных и объединенных вооруженных сил по ведению военных действий в арктическом регионе", - заявил Моисеев.

"С целью контроля за деятельностью объединенных военно-морских сил НАТО в Северо-Восточной Атлантике и Баренцевом море, силами флота проведен ряд дополнительных мероприятий. В ходе их выполнения все поставленные цели достигнуты", - заявил он.

"В настоящее время в Арктике нет вызовов, которые нужно решать военными методами", - сказал Моисеев.

В прошлом декабре на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути.

"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он.

Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".

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