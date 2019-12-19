Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют

В ходе брифинга состоявшегося 17 декабря первый заместитель министра обороны РФ начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов ответил на вопросы военных атташе иностранных государств.

Вопросы от военного атташе Норвегии

Президент РФ недавно назвал развитие ВМФ одним из основных приоритетов государства. Каким новым корабельным проектам будет отдан приоритет при строительстве ВМФ в перспективе?

Развитие Военно-Морского Флота нами рассматривается как одна из важнейших задач. Как я уже упоминал, повышены темпы строительства кораблей и подводных лодок. Это связано с необходимостью обеспечения военно-морского присутствия в удаленных районах Мирового океана. Приоритет в развитии флота отдается ракетным подводным лодкам стратегического назначения с современными баллистическими ракетами. Также особое внимание уделяется строительству многоцелевых подводных лодок и многофункциональных надводных кораблей, оснащенных ракетными комплексами высокоточного оружия "Калибр", "Циркон" и другим современным вооружением.

Новые корабли будут обладать повышенными боевыми возможностями, способны действовать и применять оружие в едином информационном пространстве.

Существует ли, по мнению Генерального штаба ВС РФ, вероятность возникновения крупномасштабной войны в перспективе до 2050 года и в каких сферах она будет вестись?

По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют. Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер. Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов. Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию.

В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба. При этом тенденции изменения форм вооруженной борьбы позволяют сделать вывод, что войны будущего могут вестись во всех сферах. Как я уже отмечал, подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой.

Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки. Поэтому оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды.

Вопросы от военного атташе Великобритании

Какой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, уже внедрен в Вооруженных Силах Российской Федерации?

Важнейшая составляющая сирийского опыта - методы работы командующих и штабов по планированию боевых действий, организации работы на пунктах боевого управления и обеспечению их безопасности, по управлению огневым поражением противника в быстроменяющихся условиях обстановки. Многие командиры стали непосредственными участниками событий в Сирии, получили практический опыт решения боевых задач.

Кроме того, в реальных условиях вооруженного конфликта проверен широкий спектр вооружения, военной и специальной техники, в том числе самого современного. Образцы авиационной техники и средств поражения, комплексы разведки, связи и управления, радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов прошли боевое "крещение", а многие перспективные образцы апробированы еще на стадии опытно-конструкторских работ, что позволило оперативно определить направления их дальнейшего развития.

Проверка тактико-технических характеристик российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях подтвердила их соответствие современным требованиям.

Опыт, полученный в Сирии, закреплен в боевых уставах, наставлениях, методических пособиях, находит практическое отражение в методиках подготовки и проведения учений, занятий.

В ходе реформ, проводимых в 2009-2012 годах Сухопутные войска перешли к бригадной структуре. Почему произошло возвращение к дивизионной структуре и распространяется ли эта концепция на все структуры Вооруженных Сил?

Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что однозначного подхода к выбору дивизионной или бригадной структуры нет. Все зависит от особенностей и условий их применения. В одном случае будут эффективнее действовать дивизии, в другом - бригады. Поэтому в составе Вооруженных Сил необходимо иметь как бригады, так и дивизии.

Необходимо отметить, что США по опыту боевых действий в Афганистане, приняли решение о приостановке полного перехода сухопутных войск на бригадную структуру и сохранении штабов дивизий. Сбалансированное количество бригад и дивизий имеется в Народно-освободительной армии Китая, и вооруженных силах других государств.

Вопросы от военного атташе Франции

В условиях постоянного расширения зоны действий российской группировки войск в Сирии планируется ли наращивание боевого потенциала?

На сегодняшний день сил и средств, имеющихся в российской группировке войск (сил) в Сирийской Арабской Республике, достаточно для оказания эффективной помощи сирийской армии в борьбе с международными террористическими организациями. В этой связи количественный состав наших военных баз в Хмеймиме и Тартусе остается неизменным.

С учетом освобождения территории в Заевфратье увеличивается объем выполняемых задач подразделениями военной полиции. В настоящее время они осуществляют патрулирование в кантонах Кобани и Джазира, а также контролируют соблюдение режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции "Источник мира". Это потребовало привлечения дополнительных подразделений военной полиции на временной основе.

Какое влияние может оказать эволюция мировой военно-политической обстановки на военные округа или на объединенные стратегические командования Российской Федерации?

Прежде всего, следует отметить, что военные округа российских Вооруженных Сил предназначены для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории страны в установленных границах ответственности. При их формировании мы исходили из необходимости создания на стратегических направлениях самодостаточных межвидовых группировок войск, способных решать весь спектр задач под единым руководством, как в мирное, так и в военное время. В настоящее время мы не планируем изменять состав военных округов. Все решения по этому вопросу приняты.

Вопрос от военного атташе Швеции

Каковы планы развития Северного флота, учитывая тот факт, что Северный флот предусматривается реорганизовать в военный округ?

Никакой реорганизации Северного флота в военный округ не планируется. Северный флот уже является межвидовым оперативно-стратегическим объединением. Дальнейшее его развитие предусматривается в существующей организационно-штатной структуре.

Вопросы от военного атташе Японии

С учетом развития военно-политической обстановки и новых видов вооружений, планируется ли внесение изменений в "Военную доктрину"?

В соответствии с законодательством Российской Федерации Военная доктрина разрабатывается на 20 лет и при необходимости может уточняться каждые 5 лет. Действующая редакция документа была утверждена Президентом Российской Федерации в конце 2014 года.

Безусловно, за это время в мире произошли события, которые привели к появлению новых военных опасностей и угроз Российской Федерации.

Вместе с тем подходы нашего государства к оценке происходящих в мире процессов и направленность военной политики остаются неизменными. Наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов Россия и в дальнейшем будет руководствоваться международным правом и выражать приверженность разрешать конфликты мирным путем.

В каком приоритетном порядке планируется перевооружение в Арктике? Как будет реагировать Россия, если иностранные военные корабли будут ходить по Северному морскому пути?

Наше государство заинтересовано в региональной стабильности и мирном сотрудничестве в Арктике. При этом мы несем особую ответственность за сохранение уникальной экосистемы в российской части Арктики, в том числе в акватории Северного морского пути - как> "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникации".

На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет.

В дальнейшем в первую очередь мы планируем усовершенствовать систему противовоздушной обороны в Арктической зоне, что позволит нарастить возможности по контролю воздушного пространства над всей акваторией Северного морского пути.

Также для обеспечения безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Северного морского пути предусмотрена замена существующих образцов вооружения и военной техники на перспективные и строительство новых кораблей ледового класса.

Планируется ли развертывание Стратегических ядерных сил на Дальнем Востоке?

У нас на Дальнем Востоке уже развернуты группировки морских и авиационных стратегических ядерных сил, которые в полном объеме решают возложенные на них задачи.

Предусмотрено их дальнейшее развитие за счет переоснащения на современные и перспективные образцы вооружения.

По информации Минобороны России