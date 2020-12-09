Жэньминь жибао (Китай): взаимное доверие между Россией и НАТО в военной сфере вновь подорвано

Замаскированный танк на учениях НАТО "Единый трезубец", в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.

Отношения НАТО и России ухудшаются. Под предлогом защиты Европы в НАТО намерены проводить совместные ядерные миссии. Россия выразила решительный протест и потребовала прекратить их. В ответ был опубликован доклад НАТО, в котором она обозначена как «основной соперник» для Альянса на следующие 10 лет.

На днях практика так называемых совместных ядерных миссий НАТО (nuclear sharing) в очередной раз подорвала и без того шаткое взаимное доверие между Североатлантическим альянсом и Россией в военной сфере.

Она подразумевает размещение ядерного оружия на территории неядерных государств-членов Североатлантического альянса.

30 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представляет Россию на переговорах с США по контролю над вооружениями, заявил, что НАТО следует прекратить так называемые "совместные ядерные миссии", поскольку это не только ведет к дестабилизации, но и напрямую нарушает Статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В мае этого года НАТО сообщила о том, что Соединенные Штаты намерены переместить свои военные базы, которые первоначально были размещены в Германии, в восточном направлении и даже перенаправить тактическое военное оружие из одной немецкой военно-воздушной базы в Польшу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг без каких-либо возражений поддержал действия США, что заставило Россию повысить бдительность.

Кроме этого, в опубликованном 1 декабря докладе "НАТО 2030" Россия остается основным соперником в последующие 10 лет.

Между Североатлантическим альянсом и Россией существует глубоко укоренившееся недоверие, вышеупомянутые меры серьезно подрывают и без того шаткое двустороннее политическое и военное взаимодоверие.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно осуждали и призывали НАТО прекратить так называемые "совместные ядерные миссии".

Международное сообщество также обратило внимание на то, что в рамках "совместных ядерных миссий" США планируют разместить ядерное оружие в Германии и даже в Польше. Несмотря на то, что подобные действия Вашингтона номинально нацелены на "защиту безопасности Европы", в действительности они ставят европейские страны под угрозу, а также крепко связывают их с американской военной техникой. Именно в этом и заключается истинное стратегическое намерение США.

На самом деле, в последние несколько лет российская сторона также пристально следит за соответствующими мерами США. Согласно опубликованному в 2018 году администрацией Трампа "Докладу по оценке ядерного положения", до подписания нового договора о контроле над вооружениями Соединенным Штатам остается лишь создавать мощнейший в мире ядерный арсенал. Так, в оборонном бюджете США в 2021 году на модернизацию ядерного оружия отводится 28,9 миллиарда долларов. 5 мая этого года бывший министр обороны США Марк Эспер также отметил, что в условиях экономического спада оборонный бюджет Соединенных Штатов будет сокращен, однако это не повлияет на процесс модернизации ядерного арсенала и миниатюризацию ядерного оружия.

По мнению аналитиков, подписанный в июне президентом РФ Владимиром Путиным и сразу же вступивший в действие указ об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, без сомнений, является мощным ответом НАТО во главе США. В будущем двум сторонам сложно будет установить подлинную безопасность и военное взаимодоверие.

В связи с отсутствием взаимного доверия России и НАТО трудно осуществлять углубленное сотрудничество, более того, стороны часто вступают в вышеотмеченную конфронтацию.