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США продали Украине оружие на рекордную сумму

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Источник изображения: Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В 2020 году США продали Украине оружие на рекордную сумму для последней — 510,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Соединенных Штатов.

Для сравнения, в 2019-м данный показатель составлял 272,4 миллиона долларов, в 2018-м — 250,7 миллиона, в 2017-м — 207,7 миллиона и в 2016-м — 226,5 миллиона. В период с 1950-го по 2015-й включительно США поставили Украине оружие на общую сумму 179,2 миллиона долларов.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

В июле секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что начиная с 2015 года и вплоть до текущего включительно Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
2020-й год
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