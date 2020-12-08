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ЦАМТО

В войсках ЮВО успешно завершены полевые испытания новой военной лаборатории измерительной техники

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(c) Пресс-служба Южного военного округа
(c) Пресс-служба Южного военного округа.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 7 декабря. В Южном военном округе (ЮВО) завершены войсковые испытания новой подвижной лаборатории измерительной техники (ПЛИТ-А2-4/4М), поставки данных комплексов в Вооруженные Силы начнутся с 2021 года.

Основным этапом войсковых испытаний для лаборатории стало стратегическое командно-штабное учение СКШУ "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, где комплекс применялся как штатная подвижная лаборатория измерительной техники. Специалисты-метрологи из состава мастерской измерительной техники обеспечили поверку и ремонт средств измерений образцов вооружения и военной техники, задействованной в учении.

Во время учения образец перемещался по объектам не только своим ходом, но также железнодорожным и авиационным транспортом.

Испытания показали надежную работу новой лаборатории и ее готовность поступить на вооружение в войска.

ПЛИТ-А2-4/4М разработана для оптимизации парка, замены устаревших образцов подвижных метрологических комплексов, используемых в метрологических воинских подразделениях тактического уровня.

В ЮВО таких лабораторий поступит 11, а к 2023 году обеспеченность войск округа современными подвижными лабораториями измерительной техники достигнет 100%.

Справочно:

ПЛИТ-А2-4/4М предназначена для обеспечения поверки, регулировки и текущего ремонта средств измерений, учета технического состояния средств измерений, планирования работ по поверке, регулировке и текущему ремонту средств измерений, учета и отчетности по проделанной работе.

Область применения ПЛИТ-А2-4/4М – метрологическое обеспечение ВВСТ в местах их дислокации, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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