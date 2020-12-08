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Express (Великобритания): что задумал Путин? Россия отправила девять кораблей мимо британских вод, Королевский флот готов ответить

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Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © пресс-служба ЗВО по СФ

Очередная пафосная статейка о готовности Королевского флота ответить на «российскую активность» у берегов Британии вызвала шквал преимущественно ироничных комментариев читателей. Один из них интересуется: а почему бы русским не ходить по Ла-Маншу, если наши корабли ходят по Черному морю у берегов России?

Девять российских боевых кораблей, - включая подлодку в надводном положении, эсминец, корвет и патрульный корабль, - обогнули Великобританию за последние две недели. Корабли прошли Ла-Манш, Кельтское море и Внешние Гебриды.

Первый морской лорд адмирал Тони Радакин сказал по этому поводу: "Вот почему Королевский флот находится в море каждый день. Несмотря на рост российской активности, мы всегда готовы ответить".

На отслеживание российских судов Королевский флот направил фрегат типа "Нортумберленд". Другой британский корабль, "Северн", патрулировал Ла-Манш, где наблюдал за всплывшей российской подводной лодкой класса "Старый Оскол". Кроме того, на отслеживание российских кораблей были брошены вертолеты "Уайлдкэт" (Wildcat) и самолеты "Тайфун" (Typhoon) и F-35.

Намерения Путина относительно захода флотилии военных кораблей в британские воды непонятны, заключает газета "Экспресс".

Комментарии читателей:

JamesBettenson

Ответ на вопрос в заголовке: ничего.

Icekool

Высосанная из пальца история. Российские корабли идут по международным коридорам. А Королевский флот все равно не может адекватно ответить из-за проблем с дисциплиной, экипажи не пройдут тест на наркотики. Надо заново открыть гауптвахту в Портсмуте, недалеко от Якорных ворот, это хоть как-то укрепит дисциплину.

Citizen51

Да пресса попросту подстрекает к войне. Надеюсь, им прилетит первый же снаряд!

Highlander1600

Это не военные корабли, это экспресс-доставка бефстроганов.

Ken Willingham

Русские воруют нашу рыбу!

Alf_Tupper-Ware

Черт побери, целых девять кораблей ВМФ России. Даже если мы пошлем весь наш флот, нас все равно будет меньше.

Highlander1600

Одолжим пару корабликов у французов.

KernowKarl

Российский диктатор с пластмассовой физиономией ищет, как отвлечь людей от проблем у себя дома.

Mr Ploppy

И чего, наши корабли ведь ходят по Черному морю у берегов России. Почему бы русским не ходить по Ла-Маншу?

MrBlack

"Готовы ответить". Как бы не так, они даже нелегалов, которые перегребают канал на своих посудинах, остановить не могут!

SunnyDays321

Доколе они остаются в международных водах, я вообще не вижу проблемы. Это еще один вброс, чтобы напугать британскую публику до чертиков. Россия не собирается развязывать третью мировую.

SJ01

Береговой охране это не понравится, - вот если бы путинские корабли везли нам нелегалов, да побольше…

Halifax Hampson

Давайте рассмотрим ситуацию в перспективе. В июле 2020 года ВМФ располагало 80% своих кораблей. Таким образом, у Королевского флота против 9 русских имеется лишь 15 кораблей. Это не так уж и много, ведь 4 эсминца/фрегата на заморском задании. Получается, 11 против 9.

Но вот прикол: у Королевского флота вообще нет противокорабельных ракет. В бою их потопят русские - в том числе непобедимыми гиперзвуковыми ракетами, которые уже сейчас развертывают. Британские корабли и близко подойти не успеют.

Королевскому флоту еще повезет, если он продержится больше пары дней.

Dutch Pins

Надеюсь, теперь мы сможем строить на собственных верфях новые корабли - без контроля ЕС.

Redwell

Да мы джонки из Франции остановить не можем, так что против русских у нас вообще шансы по нулям.

PGD

Эсминец "Резиновый утенок" быстренько их прогонит!

Dearohdear

Слушайте, а кому вообще нападать на Россию - и зачем? Ее население падает, а мужчины призывного возраста спились и сторчались. Да и климат у них паршивый.

Россия выживает за счет паранойи, - и именно так она держит весь мир под контролем.


Брайан Макглинон (Brian McGleenon)

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3 комментария
№1
08.12.2020 03:31
Цитата, q
Да и климат у них паршивый.

Гыг, ну, тут не соврали. А вот водки в английской крови сравнимо с нашей, если не больше. Так что вымирать будем не раньше чем вместе, и... явно не от водки.
0
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№2
08.12.2020 03:38
А дым где? Кузя выбрал весь лимит российского флота за 200 лет?...а...флоту же 300...ну пусть так )))
0
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№3
08.12.2020 03:51
Цитата, Семенов сообщ. №2
А дым где? Кузя выбрал весь лимит российского флота за 200 лет?

Кузнецов, конечно, старое ведро, это был фарс.
В прочем, Нимиц такое же старое ведро, только что тяга атомная.
А у могучего флота королевы эвона вообще трубы текут.

Но как цыган хохлу скажу, что у нас даже течей нет - протекать нечему. ))
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