Главком ВМФ заслушал доклад по итогам проверки ряда подразделений ВМФ в Краснодарском крае и Крыму

ЦАМТО, 7 декабря. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова по итогам проверки ряда структурных подразделений ВМФ в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее по указанию главкома ВМФ рабочая группа офицеров Главного командования ВМФ во главе с заместителем главкома ВМФ вице-адмиралом Владимиром Касатоновым совершила рабочую поездку в г.Ейск, где проверила учебно-материальную базу Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ и, по указанию адмирала Николая Евменов, приняла участие в открытии нового учебно-тренажерного комплекса для подготовки морских летчиков. Комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России. Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ. Особенностью тренажера Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для формирования системы внешней визуальной обстановки в целях решения всего комплекса задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолета в полном диапазоне высот и скоростей.

Высокотехнологичные тренажеры самолетов и вертолетов, размещенные в здании тренажерного комплекса, позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные задачи, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.

Также в соответствии с указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в ходе рабочей поездки группа Главного командования ВМФ проверила в Севастополе ход строительства инфраструктуры нового Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ (Объединенного учебного центра Военно-морского флота), готовность к новому учебному периоду командования Крымской военно-морской базы, боевую подготовку соединения Морской авиации, дислоцированного в г. Саки, организацию плановой боевой подготовки морской пехоты и надводных сил Черноморского флота.

В ходе проверки соединения надводных кораблей Черноморского флота вице-адмирал Владимир Касатонов и члены рабочей группы Главного командования ВМФ на борту флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера "Москва" заслушали доклад командира соединения капитана 1 ранга Сергея Тронева по вопросам поддержания на должном уровне вооружения и военной техники, качественных параметров организации боевой подготовки.

По итогам доклада о результатах рабочей поездки группы Главного командования ВМФ в Краснодарский край и на Черноморский флот, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что "Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание совершенствованию организации боевой подготовки сил Черноморского флота, боевой выучки черноморцев, поддержанию высокого уровня технической готовности вооружения и технических средств частей и соединений, дислоцированных в Краснодарском крае и в Крыму", – сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.