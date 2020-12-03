Новое время страны (Украина): уступаем в скорости. В чем российская армия опережает ВСУ и почему так получилось

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уступают российским в скорости: они медленнее реагируют на меняющуюся обстановку боя. Это связано с отсутствием в ВСУ автоматических систем управления (АСУ). А воевать против России лучше всего смогут именно АСУ - у них нет ни жалости, ни сомнений. Руководство выделило деньги на АСУ, но их еще нет, а деньги уже куда-то делись.

О чем говорил на встрече с экспертами главнокомандующий ВСУ и почему в его словах мало поводов для оптимизма.

25 ноября главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак впервые за два года пребывания на должности провел трехчасовую встречу с экспертами и журналистами. Он подвел промежуточные итоги реформ управления войсками по стандартам НАТО, прокомментировал повестку дня, в том числе гибель 24 ноября украинского военного Вячеслава Минкина от пули вражеского снайпера на Донбассе, и пояснил, почему Украина не может освободить ОРДЛО военным путем. (ОРДЛО - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не находящиеся под контролем центральных властей Украины, прим. ред.)

НВ попросил военного эксперта Сергея Згурца, директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, а также ветерана АТО (АТО - "антитеррористическая операция" по подавлению не согласного с насильственной сменой власти в Украине в 2014-м году населения восточной Украины, прим. ред.) Мирослава Гая прокомментировать встречу с Хомчаком, на которой они присутствовали, и рассказать о своих впечатлениях.

Отставание в деле технологии управления

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, спросил главнокомандующего ВСУ, почему до сих пор ни одна из бригад не оснащена автоматизированными системами управления (АСУ). Подобные системы позволяют отслеживать все аспекты боя в реальном времени, оперативно отдавать приказы путем передачи радиосигналов и пакетных данных от высшего командования к боевым подразделениям. АСУ также позволяют быстро принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники, когда все это подключено к одной сети.

По словам Згурца, современные армии идут по пути полного перехода на АСУ, в то время как в Украине до сих пор нет ни одной бригады с такими системами. Причем в этом году армия РФ получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня - теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной.

Згурец пояснил НВ, что отдельные подобные разработки украинских компаний показывают только во время учений (Дзвін, Гермес-С2). АСУ отечественного производителя уже сделаны, и они нравятся военным, уверен эксперт, но командование тормозит их внедрение по неизвестным для него причинам. Это прямая зона ответственности Хомчака в армии.

Хомчак ответил так: мол, вы не увидите автоматизацию боевого подразделения. Годами в ВСУ финансируется только два проекта: это Дзвін - АСУ от стратегического уровня до бригады, и Простір - от бригады до отдельных подразделений. По Дзвiну - 700 миллионов гривен потратили, а работы не показали даже на половину. Месяц назад закончила работать комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ. В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет.

Также Хомчак добавил, что ему подали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по Дзвiну, но он не собирается их визировать, поскольку считает: ему предлагают согласовать вместо новой разработки "изобретение велосипеда".

Згурец же считает, что военно-политическое руководство страны в данном случае не сделало выводов из итогов боев 2014 года.

Количество танков нас не спасет. Надо пусть и малым количеством техники, но действовать быстрее - это главный вывод 2014 года. Российская бригада ту же задачу выполняет в 5 раз оперативнее, - уверен эксперт.

На поле боя выигрывает тот, кто быстрее замечает противника, быстрее передает его координаты, быстрее наносит удар и отходит. Пехота и танковые части во время боя должны знать, что происходит вокруг, а вся информация обязана находиться в одной сети и стекаться в единый командный пункт в режиме реального времени.

После встречи с Хомчаком с редакцией НВ связался один из собственников группы компаний, создавших систему Дзвін. Он попросил не упоминать его имя, ведь этого требуют правила сотрудничества с Минобороны. При этом он заявил, что озвученная главнокомандующим ВСУ информация об отсутствии у Дзвін программного обеспечения неправдива.

Дмитрий Бобрицкий