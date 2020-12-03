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Интерфакс-АВН

Построенные Минобороны в регионах РФ медцентры для борьбы с COVID-19 спасли тысячи жизней, заявляют в Общественной палате РФ

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Медицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Ввод в строй ещё четырёх многофункциональных медицинских центров (МФМЦ) для борьбы с коронавирусной инфекцией показывает высокую мобилизационную готовность военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России, заявил член Общественной палаты РФ Александр Каньшин.

"ВСК отлично справился с поставленными задачами и заслуженно получил высокую оценку главы государства. В Общественной палате считают, что строительство министерством обороны МФМЦ в помощь субъектам Федерации сыграло важную роль в спасении тысяч жизней российских граждан", - заявил Каньшин "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "в непростой обстановке с коронавирусом силами Минобороны в 22 регионах страны за девять месяцев построены 29 МФМЦ, которые соответствуют всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам и способны оказывать помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме".

"Все они укомплектованы новейшим медицинским оборудованием - аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКМО, УЗИ, средствами реанимации и другим высокотехнологичным оборудованием", сказал Каньшин.

По его словам, "работа в экстремальных условиях 2020 года показала, что ВСК способен вести строительство в непростых условиях, возводить объекты любой сложности".

С 2013 года объемы строительства увеличились в семь раз", - отметил собеседник агентства.

Он отметил социальную значимость этого труда.

"За семь лет возведено порядка 20 тысяч объектов разного назначения общей площадью более десяти миллионов квадратных метров, значительная часть которых имеет важное значение не только для обороны, но и для решения социальных общественно-значимых задач", - сказал Каньшин,

В частности, на территории Дагестана с участием Минобороны осуществляется реализация федеральной программы "Развитие образования" и регионального проекта "Демография" по строительству 73 социальных объектов, в т.ч. 57 детских садов и 16 образовательных учебных заведений, отметил Каньшин, который является также зампредседателя Общественного совета при Минобороны России.

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