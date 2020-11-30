Россия ввела в строй новый корабль проекта 22160

Введенный в строй ВМФ России патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, построенный в Керчи на ООО "Судостроительный завод "Залив". Новороссийск, 27.11.2020.

В состав Черноморского флота включили новый патрульный корабль проекта 22160 — «Павел Державин».

Корабль построили на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Это третий корабль проекта 22160. «Павел Державин» заложили в 2016-м и спустили на воду в 2019 году. Первого представителя проекта — «Василия Быкова» — заложили в 2014-м и спустили на воду в 2017 году. В строй его ввели в 2018-м. Всего, согласно озвученным данным, намерены построить шесть представителей проекта 22160 .

Если судить о характеристиках и задачах кораблей проекта 22160, то они в целом близки к многофункциональным оффшорным патрульным кораблям, которые приобрели популярность в наше время. Новый российский корабль можно применять для патрулирования, борьбы с пиратством, оказания помощи при морских катастрофах и решения ряда других задач.

Корабль проекта 22160 «Павел Державин» Источник изображения: РИА Новости

Корабль проекта 22160 имеет водоизмещение (полное) 1800 тонн. Длина составляет 94 метра, а ширина — 14 метров. В состав экипажа входят 28 человек. Автономность плавания — 60 суток.

Патрульный корабль спроектировали и построили, используя модульную концепцию вооружения: возможно использование крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных ракет «Уран» Х-35У. В носовой части находится артиллерийская установка АК-176МА. Корабль имеет ангар, где может базироваться один вертолет или несколько беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушную оборону обеспечивают переносные зенитные ракетные комплексы.

Напомним, в ноябре этого года в состав ВМФ России включили малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800. Он стал первым в Военно-морском флоте, кого оснастили новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М».

Отметим также, что в сентябре стартовали заводские ходовые испытания нового российского корвета «Алдар Цыденжапов». Согласно ранее озвученным данным, ввести в состав флота корвет могут уже в этом году.

«Алдар Цыденжапов» выходит в море Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Сегодня в России реализуют масштабную программу перевооружения надводного флота. Один из ее ключевых аспектов — строительство универсальных десантных кораблей (УДК).

Два таких вертолетоносца, напомним, заложили в июле 2020-го. Водоизмещение (полное) представителей проекта составляет 30 000 тонн. Каждый УДК сможет нести более 15 вертолетов. Войти в состав флота корабли должны в 2026 и 2027 годах.