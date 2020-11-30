Корабль "Павел Державин" вошел в состав Черноморского флота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Новый патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 принят в состав Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

"В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля "Павел Державин". Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин его освящения", - говорится в сообщении.

Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Патрульный корабль "Павел Державин" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", является третьим серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции и сопровождать караваны судов.

Модульные корветы водоизмещением около 1700 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.