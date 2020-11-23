В состав ВМФ России включили новый вариант корабля проекта 22800

В состав российского Военно-морского флота включили малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800. Он стал первым в ВМФ, кто получил новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».

О принятии в состав ВМФ нового корабля проекта 22800 сообщает ТАСС. Торжественную церемонию подъема Андреевского флага провели сегодня в Балтийске.

«Приказом главнокомандующего ВМФ новый МРК "Одинцово" включен в боевой состав Балтийского флота, который уже располагает двумя кораблями такого проекта. Принципиальное отличие нового МРК "Одинцово" состоит в том, что это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М"», — заявил официальный представитель ВМФ Роман Мартов.

Модель «Панцирь-М» Источник изображения: militaryrussia

Ранее «Одинцово» успешно прошел ходовые и государственные испытания: в рамках них провели проверку всех систем и вооружения корабля.

МРК построили на предприятии «Пелла». Он стал первым представителем проекта 22800, который получил специализированное противовоздушное вооружение — корабль оснастили зенитным комплексом «Панцирь-М».

Он имеет восемь пусковых контейнеров для ракет и две 30-миллиметровые пушки ГШ-6-30. Помимо этого, корабль несет универсальную артиллерийскую установку АК-176МА, пулеметы «Корд» и универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий запускать ракеты «Калибр» и «Оникс» (в перспективе — гиперзвуковые «Цирконы»).

Водоизмещение корабля (полное) составляет 870 тонн. Длина — 67 метров, ширина — 11 метров. В состав экипажа входят 39 человек. Автономность плавания достигает 15 суток.

«Одинцово» — третий корабль проекта 22800. Первый из них — «Мытищи» — заложили в 2015-м и ввели в строй в 2018 году. В прошлом году был введен в строй второй корабль проекта — «Советск». Всего предполагают построить 18 таких МРК.

МРК «Мытищи» Источник изображения: wikipedia

Корабли проекта 22800 приспособлены для работы в открытом море. Они должны стать дополнением к МРК проекта 21631, который предназначен для действий в условиях мелководного моря или большой реки. Таких кораблей планируют построить 12 экземпляров.

МРК проекта 21631 Источник изображения: wikipedia

Напомним, в сентябре начали заводские ходовые тесты нового российского корвета «Алдар Цыденжапов», который относится к проекту 20380. Согласно ранее озвученной информации, корабль могут ввести в строй в этом году.

Отметим также, что сейчас Россия реализует амбициозную программу строительства универсальных десантных кораблей. В июле этого года заложили два вертолетоносца — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Они должны войти в состав ВМФ во второй половине 2020-х годов.