Венгрия подписала соглашения на закупку зенитной ракетной системы NASAMS

19 ноября 2020 года правительство Венгрии сообщило о заключении соглашений на закупку для венгерских вооруженных сил зенитной ракетной системы NASAMS производства консорциума американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg, с общей стоимостью около 1 млрд долл. Поставки будут начаты с 2023 года.

Пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS (с) правительство Венгрии

Венгрия подписала соглашения о закупке ЗРС NASAMS (в исполнении, видимо, NASAMS 3) по смешанной схеме, с приобретением наземных элементов системы (включая возимые пусковые установки и входящие в состав системы РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel) непосредственно у консорциума Raytheon и Kongsberg, а производимые Raytheon зенитные ракеты AMRAAM и AMRAAM-ER - по межправительственному соглашению с США по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Ранее именно к такой схеме закупки ЗРС NASAMS прибег, в частности, Катар. Предварительное соглашение с США о закупке зенитных ракет AMRAAM и AMRAAM-ER по линии FMS было подписано венгерским правительством 12 августа 2020 года.

Ранее в августе 2019 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Венгрии по линии американской программы FMS 180 стандартных управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM общей предполагаемой стоимостью 500 млн долл для использования в качестве зенитных в составе приобретаемой Венгрией ЗРС NASAMS.

В мае 2020 года DSCA выпустило еще одно уведомление о планируемой предстоящей продаже Венгрии по линии FMS для использования в составе ЗРС NASAМS также 60 специальных зенитных управляемых ракет Raytheon AIM-120C-7/С-8 AMRAAM-ER предполагаемой стоимостью 230 млн долл. В поставку войдут также четыре учебные ракеты САТМ-120С AMRAAM-ER, сопутствующее оборудование и услуги по технической поддержке и обучению.

Ракеты AMRAAM-ER являются разработанным Raytheon специально для применения в составе ЗРС NASAMS вариантом корабельной зенитной управляемой ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) с установкой на нее активной радиолокационной головки самонаведения от ракет AIM-120C-7/С-8 AMRAAM. Это позволило увеличить дальность стрельбы ЗУР при использовании в составе системы NASAMS до 40 км (по сравнению с 25 км с использованием ракет серии AIM-120C AMRAAM). Полигонные испытания ЗУР AMRAAM-ER в составе ЗРС NASAMS были проведены в Норвегии в 2016 году, о начале серийного производства ракет AMRAAM-ER было объявлено в 2019 году. Первым известным заказчиком этих ракет в составе ЗРС NASAMS в 2019 году стал Катар. Венгрия, видимо, станет вторым их известным заказчиком.

ЗРС средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРС) и американской корпорацией Raytheon Technologies. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в современной конфигурации NASAMS 2 с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, Оманом, Литвой, Индонезией и Катаром, и планируется к закупке Австралией и Индией.