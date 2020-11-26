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Российская газета

Т-72 и БМП-1 замечены в одном строю с М113 и М1А1М Abrams в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

Иракской армии передана большая партия восстановленной военной техники. На состоявшихся торжественных мероприятиях представителям высшего командования были продемонстрированы автомобили различных классов, в том числе внедорожники Humvee.

Эти транспортные средства используются иракцами для установки различного вооружения, в том числе российских противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

В настоящее время в сухопутных войсках данного государства самыми массовыми гусеничными бронемашинами являются американские М113.

Всего в частях имеется более пяти сотен таких БТР. Вместе с ними эксплуатируется и около сотни советских боевых машин пехоты БМП-1. Их состав пополняется за счет ремонта образцов, оставшихся еще со времен Саддама Хусейна.

Аналогичным образом поступают и со старыми танками, такими как Т-55 и Т-72. Интересно, что с реанимированной техникой из Советского Союза в одном строю находятся американские Abrams. Известно, что Ирак получил из-за океана около полутора сотен М1А1М. В боях с террористами было потеряно 60 машин.

Сообщалось, что представители США на время приостанавливали техническую поддержку танков этой модели. Однако, судя по всему, на данный момент все спорные вопросы уже решены.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
HMMWV
M1 Abrams
M113 БТР
БМП-1
Корнет
Т-55
Т-72
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