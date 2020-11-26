Песков оставил без комментария заявление Эрдогана о возможности вовлечения других стран в усилия по поддержанию перемирия в Карабахе

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле не стали комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность расширения усилий по поддержанию прекращения огня в Карабахе вместе с другими странами региона.

"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера, я ничего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что, действительно, ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.