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Интерфакс-АВН

Песков оставил без комментария заявление Эрдогана о возможности вовлечения других стран в усилия по поддержанию перемирия в Карабахе

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Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Depo Photos/Keystone Press

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле не стали комментировать заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность расширения усилий по поддержанию прекращения огня в Карабахе вместе с другими странами региона.

"Помимо того и сверх того, что мы сказали в сообщении вчера, я ничего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что, действительно, ход выполнения договоренностей президента Путина, президента Алиева и премьера Пашиняна обсуждался в ходе вчерашнего телефонного разговора", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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