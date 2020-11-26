SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов

Вашингтон. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду утром по московскому времени успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 октября. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 953 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 24 ноября в 21:13 по времени Восточного побережья США (25 ноября в 05:13 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 14 минут 46 секунды после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в седьмой раз, через 8 минут 43 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief and GO Searcher в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.