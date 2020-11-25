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Россия после Карабаха получит средство борьбы с беспилотниками НАТО

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Источник изображения: Кадр: ТРК «Звезда»

Южный военный округ (ЮВО) одним из первых в России получит станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин», предназначенные для подавления каналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, стран НАТО, а также сотовой и радиосвязи, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, комплекс «Палантин» создавался прежде всего «для противодействия новейшим военным системам связи НАТО». Особенно востребованным данное средство РЭБ, по мнению специалиста, станет для «глушения» беспилотников «любого класса».

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что «война в [Нагорном] Карабахе вывела проблему борьбы с ними на новый уровень». Эксперт уверен, что противодействовать данным БПЛА, которыми располагают «даже не самые передовые в оснащении военной техникой страны», устаревшими вооружениями «трудно, а то и вовсе невозможно».

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что армия России получила беспилотники-ищейки, предназначенные для обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника.

В том же месяце заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет в России, а именно — противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
NATO
БПЛА
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