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Армия России на фоне конфликта в Нагорном Карабахе получила беспилотники-ищейки

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Армия России получила беспилотники-ищейки, предназначенные для обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно газете, беспилотная разведывательная система, испытанная в Южном военном округе (ЮВО), определяет радиоэлектронное излучение, положение и тактико-технические характеристики цели. Издание отмечает, что беспилотник, отличающийся компактными размерами, «должен избавить российскую боевую авиацию от серьезных потерь».

По мнению экс-командующего 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и ПВО генерал-лейтенанта Валерия Горбенко, подобные системы сыграли важную роль на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. «Там очень эффективно работали турецкие беспилотники. А система ПВО армянской стороны оказалась слабой», — заметил специалист.

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет в России, а именно — противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

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Армения
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Макиенко Константин
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