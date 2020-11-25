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Интерфакс-АВН

Эсминец США покинул территориальные воды РФ на Дальнем Востоке после предупреждения о возможном таране со стороны российского корабля

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БПК «Адмирал Виноградов»
БПК «Адмирал Виноградов».
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - На Дальнем Востоке американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в территориальные воды России в заливе Петра Великого, был вытеснен российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов", сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в 6:17 мск эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод", - сообщили военные.

"После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн", американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал", - заявили в Минобороны РФ.

"Адмирал Виноградов" продолжает выполнение задач в непосредственной близости от американского боевого корабля, заявили в Минобороны РФ. Военные сообщили, что в район направлен корвет Тихоокеанского флота "Совершенный".

7 июня 2019 года военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, где шли параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ и американская авианосная ударная группа.

Представители Тихоокеанского флота России тогда заявили, что маневр американского крейсера Chancellorsville ("Чэнслорсвилл") едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Между тем, ВМС США опубликовали видео сближения российского и американского кораблей, и обвинили в опасных действиях российскую сторону.

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