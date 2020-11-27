«Действуют по-хамски»: что говорят о заходе эсминца США в воды России

Заход эсминца США в российские воды негативно оценили в Польше и ФРГ

Читатели зарубежных газет активно обсуждают публикации о вторжении американского эсминца в территориальные воды России в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, и за ходом дискуссии активно следят различные СМИ. В российских медиа, в частности, приводят комментарии пользователей немецких и польских информационных порталов, в которых США обвиняются в агрессии.

В сети активно обсуждают инцидент, произошедший 24 ноября 2020 года, когда большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы РФ эсминцем американских ВМС «Джон Маккейн».

В частности, читатели польского издания Interia пишут в комментариях под соответствующими публикациями, что, случись подобный инцидент с участием ВМФ России, предположим, в Мексиканском заливе, скандала бы избежать не удалось, а Запад воспринял бы действия российской стороны как провокацию. Цитаты приводит газета «Известия».

«Что это - последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» - задался вопросом пользователь с ником Sien.

В комментариях к статье немецкой газеты Die Welt по поводу инцидента в Тихом океане пользователь заявил, что Вашингтон «взял курс на разжигание войны», а американцы действуют «по-хамски».

В других комментариях отмечается, что мировые страны откажутся «от ведущей роли США», если Америка будет «выкидывать подобные фортели».

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн», по сообщениям Минобороны РФ, на этой неделе нарушил территориальные воды России, углубившись за линию морской границы на 2 км. Согласно данным министерства, российский БПК «Адмирал Виноградов» предупредил американских военных по международному каналу связи о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра.

После этого эсминец ВМС США ушел в нейтральные воды. Штаты объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства».

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе Соединенных Штатов в Йокосуке (Япония). Корабль американского 7-го флота заложили в 1991-м и спустили на воду год спустя. При этом в эксплуатацию его ввели в 1999 году. Длина корабля составляет 153,9 м, ширина - 20,1 м. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов. Экипаж - 338 человек.

Свое название эсминец получил в честь двух адмиралов американских ВМС - Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходились дедом и отцом сенатору Джону Маккейну, который скончался в августе 2018 года.

«Адмирал Виноградов» был спущен на воду в 1987 году. Спустя два года большой противолодочный корабль ввели в состав ТОФ. С января 2009 года большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» защищал суда от сомалийских пиратов в районе Африканского рога.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов вскоре после инцидента заявил, что нарушение американским эсминцем российской границы является хамством, и «увы, подобное поведение моряков США стало модой».

«Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет - раз, границы - два, территориальные воды - три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», - заявил Комоедов.

Эксперт по морскому праву, доктор юридических наук Василий Гуцуляк заявил, что США нарушили международные морские обычаи. Он отметил, что это - правила поведения, которых придерживаются государства, и которые письменно нигде не закреплены.

По его словам, этот залив, согласно международным обычаям, относится к внутренним водам России, поскольку является историческим. Только США не признают объявление этой территории историческими внутренними водами России.

Действия американских военных кораблей у российских границ могут спровоцировать начало третьей Мировой войны, считают журналисты британской газеты Daily Express.

Российско-американские инциденты на море в последнее время участились. Летом 2019 года крейсер Военно-морских сил США USS Chancellorsville без предупреждения пересек курс БПК ВМФ России «Адмирал Виноградов».

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море. «На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», - заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота России.

«Чанселлорсвилль» резко изменил направление хода и всего лишь в 50 м пересек курс российского БПК. Экипаж российского корабля был вынужден совершить экстренное маневрирование, чтобы не столкнуться с "американцем".

Петр Николаев