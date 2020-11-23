Линейные корабли устарели — это факт. Однако фактом остаётся и то, что в мире нет образцов оружия, выглядящих более внушительно, чем они. Одним из самых крупных линкоров, доживших до наших дней, является американский «Нью-Джерси», прозванный Большой Джей и Чёрный дракон. «Огневая мощь свободы» — таков девиз этого корабля.

Линейный корабль «Нью-Джерси» является одним из самых заслуженных американских линкоров. Войдя в строй в 1943 году, он два года сражался с японцами на Тихом океане. Марианские острова, Филиппины, Окинава — всюду находилась работа для девяти его 16-дюймовых (406-мм) орудий главного калибра. Правда, работал линкор только по береговым целям: с кораблями противника лучше и быстрее расправлялись авианосцы.

В 1948 году «Нью-Джерси» вывели в резерв, но долго он там не пробыл. В 1950 году началась война в Корее, которая быстро выяснила, что господство в воздухе вовсе не гарантирует победы в войне. В результате для линкоров снова нашлась работа по уничтожению береговых целей. «Нью-Джерси» вывели из резерва в 1951 году, и следующие два года корабль действовал у побережья Корейского полуострова. После окончания войны линкор служил в европейских водах до 1957 года, когда его снова вывели в резерв.

«Нью-Джерси» ведёт огонь по противнику в Корее, январь 1953 года. Источник изображения: wikipedia.org

«Нью-Джерси» стреляет главным калибром, декабрь 1986 года. Источник изображения: wikipedia.org

Современный вид линкора. Источник изображения: battleshipnewjersey.org

Современный вид линкора. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

После десяти лет пребывания в резерве для корабля снова нашлась работа — война во Вьетнаме набирала обороты. Руководство Вооружённых сил США решило, что «огневая мощь свободы» произведёт на противника не только материальный, но и моральный эффект. Из четырёх линкоров типа «Айова», самых новых в американском флоте, был выбран именно «Нью-Джерси», поскольку перед выводом в резерв он прошёл модернизацию. На тот момент корабль был единственным в мире действующим линкором. Он прослужил у побережья Вьетнама год (1968–1969), после чего снова отправился в резерв.

Линкоры типа «Айова» вернулись в строй в 1980-х годах. По планам нового президента Рональда Рейгана они должны были стать частью 600-корабельного флота, возрождавшегося после предыдущих сокращений. На этот раз все корабли прошли серьёзную модернизацию, которая среди прочего включала появление четырёх пусковых установок противокорабельных ракет «Гарпун» и восьми пусковых установок крылатых ракет «Томагавк» вместо части 5-дюймовых зенитных артустановок. По некоторым данным, «Томагавки» несли ядерные боеголовки, что наделяло линкоры особой огневой мощью.

В 1982 году, после окончания модернизации, «Нью-Джерси» был принят в строй американского флота в присутствии самого Рейгана. Однако вместо ожидаемого эпического противостояния с ВМС СССР линкору пришлось заниматься совсем другими делами. В 1983–1984 годах он служил у побережья Ливана, где поддерживал международные миротворческие силы, пытавшиеся остановить шедшую в стране гражданскую войну. Только в 1986 году линкор наконец занял место во основе оперативного соединения на Тихом океане, как изначально и задумывалось. При этом для наведения «пущего страха на супостата» в сентябре того же года «Нью-Джерси» отправился в Охотское море — поближе к советским берегам.

С падением напряжённости между США и СССР в 1991 году линкор снова был выведен в резерв, где находился девять лет, пока его не исключили из состава флота с передачей штату Нью-Джерси для превращения в корабль-музей.

Вид на носовые башни 16-дюймовых орудий № 1 и № 2. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Вид на носовые башни 16-дюймовых орудий № 1 и № 2 с другой стороны. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Артустановки 5-дюймовых орудий правого борта. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

ПУ ракет «Гарпун». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Из нескольких вариантов, где будет находиться корабль-музей, выбор пал на город Кэмден. На это, скорее всего, повлияли три фактора. Кэмден расположен через реку Делавэр от Филадельфии, где «Нью-Джерси» был построен. Сам Кэмден также славился своей судостроительной верфью «Нью-Йорк Шипбилдинг», на которой было построено немало известных кораблей. Среди самых крупных — авианосцы «Китти Хок» (CV-63) и «Саратога» (CV-3), линкоры «Айдахо» (BB-42) и «Саут Дакота» (BB-57), тяжёлый крейсер «Индианаполис» (CA-35) и сухогруз «Саванна» — первый в мире гражданский корабль с ядерной энергетической установкой. К сожалению, верфь закрылась в 1960-х годах, лишив город последнего крупного предприятия. Без промышленности Кэмден быстро захирел и обеднел, а в 1999 году даже был объявлен банкротом. Однако местные власти не сдались и принимали самые разные меры, чтобы вернуть в город деньги. Скорее всего, именно желание помочь Кэмдену стало третьим и финальным фактором, повлиявшим на размещение в нём туристического объекта. Вот таким извилистым был путь линкора «Нью-Джерси» на вечную стоянку в Кэмдене, где он открылся в качестве корабля-музея в 2001 году.

На «Нью-Джерси» заслужено гордятся тем, что из всех линкоров, превращённых в музеи, именно на этом корабле посетителям доступно наибольшее количество помещений. К сожалению, попасть можно не во все из них: наиболее «травмоопасные» места вроде башни главного калибра № 2 или машинного и котельного отделения доступны только в субботу и воскресенье для организованных групп после предварительного бронирования.

Капитанский мостик. В конце находится кресло командира корабля. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Дверь в боевую рубку линкора. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Внутри боевой рубки. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Вид на крышу боевой рубки. На заднем плане виден командно-дальномерный пост. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Но и без этого посетитель «Нью-Джерси» может увидеть много интересного: от адмиральских помещений до кубриков матросов, от столовой до корабельной телестудии (при реактивации корабля в 1980-х на нём установили кабельное телевидение), от почты до стоматологического кабинета. Всё очень аккуратно сохранено в том состоянии, в каком оно находилось во время службы в 1980–1990-х годах. Единственным исключением является каюта адмирала Уильяма Хэлси, который держал на этом корабле свой флаг, будучи командующим 3-м флотом в 1944–1945 годах — её тщательно восстановили по чертежам и фотографиям. Кстати, спартанская обстановка каюты по сравнению с другими помещениями корабля очень хорошо показывает, насколько продвинулись требования к комфорту на американских боевых кораблях за 40 лет XX века.

Описание помещений следует искать на специальных табличках, а желающие могут взять аудиогид, который расскажет о корабле ещё больше. За отдельную плату доступны групповые туры на любой вкус: от общеобразовательных до «только для взрослых», в которых рассказывается о тех сторонах жизни экипажа линкора, о которых детям знать не нужно. Кроме обычных экскурсий в рабочее время, на линкоре можно переночевать: корабль организовывает ночёвки для различных скаутских организаций. Увы, взрослые могут туда попасть только в сопровождении детей. Зато в ноябре на борту линкора проходит событие, недоступное уже для детей — пивной фестиваль. Выпить пива в тени 16-дюймовых орудий — это, конечно, весьма атмосферное мероприятие.

Денег кораблю-музею — впрочем, как и любому музею — вечно не хватает, поэтому его руководство ищет самые разные способы заработать. Кроме обычных футболок, кружек и тому подобного на линкоре можно купить и нестандартные сувениры вроде национальных флагов, которые поднимались над линкором, или кусков старого тикового настила с верхней палубы корабля.

Один из кубриков команды. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Один из кубриков команды. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Столовая команды. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Экспозиция, посвящённая истории корабля. В центре реконструкция ритуала перехода экватора. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

«Настенная живопись», которую терпело начальство. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

История замены настила заслуживает отдельного рассказа. По традиции настил верхней палубы и мостиков линкора сделан из тикового дерева, которое обладает отличными характеристиками, но и стоит немало, тем более, что доски должны быть отменного качества и одинаковой длины и толщины для всех 5000 м² верхней палубы. Когда руководство корабля-музея увидело счёт за замену настила верхней палубы (насколько автор помнит из разговора с сотрудниками музея, речь шла о сумме свыше 5 млн долларов), от проекта чуть не отказались. Заменили только небольшой по площади настил на мостиках. Но тут в чью-то светлую голову пришла идея просто купить доски меньшей толщины и установить их на подкладке из синтетических материалов. Это снизило затраты до «всего» 1,5–2 млн долларов, которые удалось получить в виде займов, грантов и пожертвований. Нельзя не восхититься страной, в которой корабль-музей может собрать такие суммы, пусть даже эта страна и относится к одной из самых богатых в мире.

С началом работ выяснилось, что дело вовсе не такое простое. Нужно было удалить не только старые доски, но и крепившие их гвозди. Кроме того, из-за проникавшей через повреждённые доски воды стальная верхняя палуба покрылась ржавчиной, которую надо было устранить перед тем, как начинать окраску. Только после всего этого можно было укладывать подкладку под новые тиковые доски. В результате замена палубного настила, начатая в 2015 году, не была закончена и в 2020 году.

После таких сумм уже не удивляешься стоимости обычного содержания линкора — 10 000 долларов в день.

Каюта адмирала Хэлси. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Каюта командира корабля в 1980–1990-х годах. Контраст с предыдущим фото очень заметен. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Офицерская кают-компания. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Каюта младших офицеров. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

У этой истории есть две морали. Во-первых, каждый раз, когда вы слышите возмущение по поводу того, что тот или иной заслуженный корабль был сдан на слом, а не превращён в корабль-музей, вспомните приведённые выше цифры. Они весьма внушительны даже по стандартам США, не говоря уже о странах победнее. Серьёзный ремонт корабля таких размеров обойдётся уже в десятки миллионов долларов, а ведь этим надо периодически заниматься. Во-вторых, перед тем, как ругать некоторые не сильно ухоженные корабли-музеи, вспомните, что их содержание и ремонт стоит немалых денег, которые собираются по крохам. Большинство же работ на борту проводят волонтёры, работающие исключительно за спасибо.

Боевой информационный центр. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Телестудия. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Плотник снимает старое тиковое покрытие на верхней палубе, 2015 год. Источник изображения: courierpostonline.com

Адрес музея: 100 Clinton St, Camden, NJ 08103. Музей работает с 9:30 до 15:00 (сентябрь-апрель) или до 17:00 (май-август) каждый день, кроме Дня благодарения, Рождества и Нового года. Стоимость обычного входного билета составляет 25 долларов. Билеты на туры по башне № 2 и энергетической установке обойдутся по 30 долларов, при этом билет на первый тур позволяет купить обычный билет за полцены.

Сайт музея: https://www.battleshipnewjersey.org/

Видеообзор корабля-музея «Нью-Джерси»

Евгений Пинак