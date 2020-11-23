Китай запустил в эксплуатацию антенную систему для связи с миссиями на Марсе и Луне

На строительство этого объекта, где расположены четыре антенны диаметром 35 м для передачи и приема радиосигналов, ушло почти два года, сообщила газета China Daily

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Китай запустил в эксплуатацию антенны для поддержания связи с космическими аппаратами, которые будут участвовать в миссиях по освоению Луны и Марса. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, передовое оборудование находится в центре по контролю за спутниками, который расположен в городе Кашгаре на северо-западе КНР. На строительство этого объекта, где расположены четыре устройства диаметром 35 м для передачи и приема радиосигналов, ушло почти два года.

"Каждая антенна способна работать самостоятельно и не зависит от остальных, поэтому такая система сможет отслеживать и обеспечивать контроль за местонахождением многих космических кораблей, находящихся в сотнях миллионов километров от Земли", - рассказал глава радарной станции Ли Сыху.

По его словам, объект будет взаимодействовать с обсерваториями, которые находятся как в Китае, так и за рубежом. Предполагается, что он позволит повысить эффективность международного сотрудничества в области астрономических наблюдений.

Как уточнило руководство проекта, станция уже используется для наблюдения за китайским марсианским зондом "Тяньвэнь-1" и автоматической межпланетной станцией "Чанъэ-4". Это позволит увеличить охват мониторинга и повысить точность данных, получаемых из космоса. Ожидается, что данный центр будет содействовать выполнению миссии по доставке на Землю образцов лунного грунта.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.