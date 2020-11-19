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Названа причина аварии итальянской ракеты Vega с украинским двигателем РД-843

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Источник изображения: Фото: Arianespace

Причиной аварии итальянской легкой ракеты Vega стал человеческий фактор, пишет SpaceNews.

Издание, ссылаясь на главного технического директора европейского пускового оператора Arianespace Ролана Лагье, отмечает, что неполадки с четвертой ступенью (разгонным блоком) Avum, основная конструкция которой изготавливается компанией Airbus, вызваны «проблемой производства и качества, серией человеческих ошибок, а не проблемой дизайна».

По его словам, в Avum, содержащей, в частности, жидкостный ракетный двигатель РД-843 украинского производства, были перепутаны кабели, ведущие к приводам управления вектором тяги силовой установки.

Vega стартовала в ноябре с космодрома Куру во Французской Гвиане с испанским космическим аппаратом SEOSAT-Ingenio, принадлежащим Европейскому космическому агентству (ЕКА), и спутником TARANIS Национального центра космических исследований Франции.

В январе глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.

В декабре 2017 года издание SpaceNews написало, ссылаясь на слова Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, что целью модернизации ракеты является «европеизация того, что не является европейским».

Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для легкой ракеты Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем» (Украина). Титановые топливные баки для носителя производит Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (Россия).

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Страны
Гвиана
Испания
Италия
Россия
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Франция
Компании
Airbus
Arianespace
ESA (ЕКА)
НПО Лавочкина
Проекты
Ariane РН
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